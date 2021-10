Saldo blanco en Choix, Sinaloa, dejó el huracán Pamela

Choix, Sinaloa.- En el municipio de Choix las afectaciones que dejó el huracán Pamela fueron mínimas, lo que se puede calificar como saldo blanco, informó Pedro Bernal, secretario del Ayuntamiento de ese alteño municipio.

Detalló que tras el paso del huracán Pamela se reunieron para hacer una evaluación de los daños con las posibles afectaciones en el municipio; solamente hubo afectaciones mínimas que no pusieron en riesgo a la población, es por ello que lo calificamos como saldo blanco, resaltó.

Dijo que los caminos vecinales se vieron afectados, pero sólo por inundaciones que bloquearon los accesos no obstante, no son daños graves ya que al desfogarse el agua ya se podía transitar.

"Afortunadamente en el casco urbano no ocurrió nada serio, prueba de ello que no hubo la necesidad de habilitar los seis albergues, se estableció un plan ante la contingencia, pero no llegaron personas a los albergues a pesar de que había riesgos en las comunidades aledañas al río", resaltó.

Explicó que en todo momento las autoridades de Protección Civil estuvieron pendientes de las comunidades que estaban en riesgo, pero que afortunadamente no ocurrió nada grave.