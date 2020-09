Salen pescadores de la zona de Agiabampo, Sonora

Los Mochis, Sinaloa.- Este martes 15 de septiembre, los pescadores del sistema lagunar de Agiabampo que abarca El Jitzámuri, Bacorehuis y Corobocha iniciaron la pesca de camarón.

Sin embargo, las primeras pesquisas no resultaron como esperaban ya que no se encontró suficiente producto, declaró Leonel Sánchez Cota, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Norte de Sinaloa y Sur de Sonora.

“Encontraron camarón chico en Bacorehuis pues ahí es en donde más o menos no entran los furtivos, ahí si hubo camaroncito, enfrente de la bahía pero para acá en el Jitzámuri no tuvieron casi camarón”, indicó.

Asimismo, aclaró que estos campos pesqueros se activaron debido a que se había logrado que en éstos se diera libre a partir de este día tal como se dio en el sur de Sonora.

“En esta parte si teníamos permiso, ahí si lo habíamos logrado, pero por ejemplo, en Agiabampo tampoco casi no encontraron camarón tampoco, es que todo está saqueado, no hubo vigilancia, sacaron el camarón la pesca furtiva y ahora que salieron la pesca legal pues no encontraron”.

Ahora, dijo, sólo les queda esperar unos días más, en lo que refresca un poco el agua para ver si el producto regresa a las aguas de la bahía y la pesca registra mejores números.

“Vamos a esperar a que mejore la condición del agua, haber si regresa el camarón de ese que sale o nuevas generaciones de camarones. Imagínese como les hubiera ido se hubieran esperado más, pues estarían como aquí en Topo, en El Colorado y la Bahía de Ohuira, en Lázaro Cárdenas, todo eso, la gente está esperando”, sostuvo.

En cuanto a la solicitud hecha a las autoridades de Conapesca e Inapesca con relación a que se les adelante el levantamiento de la veda de camarón, comentó que esperan que en los próximos días se les dé una respuesta dado que extendieron el plazo para esta semana.

“Estamos esperando a que nos den una respuesta, ahora estamos esperando haber si nos pueden otorgar cuando menos el día 17 para ver qué podemos rescatar porque la esperanza es lo último que se pierde, pero estamos viendo funcionarios apoderados del poder que no toman en cuenta a los productores, a las familias, a lo que estamos viendo, la historia y el tiempo va a juzgar la actuación de éstos”, señaló.

En ese sentido, lamentó la postura que han tenido de parte de las autoridades pues al final de cuentas implica una afectación directa a los bolsillos de las familias que sólo buscan que se les haga justicia.

“Pues vamos a esperar estos días haber que nos dicen las autoridades, nosotros queremos y estamos confiando en que nos den una respuesta favorable porque sentimos y estamos seguros de que nuestras justificaciones son muy válidas y tenemos la razón aunque no nos la quieran dar”, sostuvo.