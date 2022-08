Salida de Hólincer Castro será automática de aceptar cargo en Morena: alcalde de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.-La salida del subsecretario de Bienestar, Holincer Castro Marañón tendrá que ser inmediata si después del congreso de Morena decide formar parte del comité municipal o estatal del Partido, declaró Gerardo Vargas Landeros.

El alcalde de Ahome sostuvo lo que hace algunos días con respecto a que los servidores públicos que resultarán favorecidos en la contienda del pasado sábado tendrían que separarse de sus funciones haciendo alusión a que es casi imposible poder atender ambas obligaciones que requieren de mucha atención.

"No he platicado con él en ese sentido porque está muy claro, todavía no se hace el congreso pero será en automático su salida del gobierno municipal siempre y cuando quede él en la estructura del comité municipal o estatal, no nada más él sino cualquier funcionario público del estado, a lo mejor si queda, a lo mejor no lo toman en cuenta, mientras tanto no hay tanto de que preocuparse", señaló.

En ese sentido, el funcionario municipal señaló que se entiende que quienes salieron electos tanto los cinco hombres como las cinco mujeres, son las 10 carteras que va a formar el comité municipal pero ellos tendrán que evaluar si la aceptan o no.

"Ellos tendrán que evaluar si hay una cartera que no les agrada o que no es de su gusto o que no consideran que sea suficiente o que a lo mejor tengan necesidad de estar trabajando y se sientan más cómodos dentro la administración pública, será decisión de él o de ellos, en este caso, él (Hólincer Castro) podrá tomar su decisión o renuncia a participar en el comité municipal del partido o se queda en la subsecretaría, lo que si es que no son compatibles al mismo tiempo", mencionó.

Por último, recordó que a su llegada al gobierno municipal dejó claro que necesita un equipo que estén disponibles 24/7 a fin de atender las necesidades de los ahomenses.