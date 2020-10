"Salim no deja huella, dejó surcos de amor en cada persona que conoció": familia

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque sus abuelos son originarios de Líbano, el empresario Salim Acosta Hallal nació en Los Mochis, Sinaloa el 6 de enero de 1968.

En esta ciudad creció y formó una hermosa familia al lado de su amada esposa Gloria Sánchez Ceballos. Le sobreviven además 3 hijos: María José, Gloria María y Salim, a quienes les compuso su canción y les impuso un cariñoso apodo desde el momento en que los tuvo en sus brazos por primera vez.

Su preparación académica de nivel básico se forjó en esta ciudad y posteriormente se trasladó a Monterrey a cursar una carrera. A base de mucho esfuerzo y dedicación logró emprender la empresa de publicidad CPE hasta consolidarla en una marca reconocida de Sinaloa.

Le gustaba mucho trabajar y servir al prójimo, siendo parte del Patronato del Banco de Alimentos, de Cruz Roja y del Asilo María Auxiliadora, así como consejero estatal del DIF, consejero de Canaco y Canacintra y miembro del patronato de Impulsora de la Cultura y de las Artes (IMCA).

“Era una persona muy alegre, divertida, familiar, amoroso, generoso, audaz, muy trabajador, muy amoroso con su familia, un excelente padre, un excelente esposo, hijo, hermano. Era de un espíritu libre, una persona muy amada donde se parara. Siempre vivió con alegría, con ánimo. Cada día y siempre le sacaba alegría a sus amigos y familia”, expuso su hermana Irma.

Salim con sus hermanos. Foto: Cortesía

Asegura que fue una persona traviesa y simpática, amante del golf y de la playa. Le gustaba navegar y divertirse.

Deja un legado muy grande en cada persona, él no dejó huella, dejó un surco en cada persona que lo conoció y lo amó”, resalta.

Una navidad de Salim con toda su familia. Foto: Cortesía

Dijo que su hermano Salim pidió que cuando él muriera festejaran su vida, porque él así vivió y es como se hará.

Salim Acosta Hallal ya está junto a uno de sus hijos, así como con sus padres: Gustavo Acosta Chavira e Irma Hallal de Acosta.

Salim Acosta acompañado de sus padres. Foto: Cortesía

Sus hermanos: Gustavo, Irma, Ricardo, José de Jesús y Jorge, así como su esposa e hijos han recibido un sinfín de mensajes y llamadas de cariño hacia el empresario, con lo que lamentan su partida.

Uno de los mensajes más importantes que recibió la familia esta mañana fue el de su amigo de siempre: Alejandro Loose:

Hablar de Salim es hablar de groserías que no ofendían, de carcajadas sonoras que contagiaban, de carrilla que no molestaba... hablar de Salim es hablar de amistad sincera, de solidaridad y ayuda al prójimo sin límites... hablar de Salim es hablar de amor por disfrutar la vida a flor de piel, es hablar de un espíritu libre que no se va, que se queda entre nosotros. Disfrutemos en su honor de todo eso que nos deja, sonriamos cada que lo recordemos, su espíritu se queda entre nosotros, ese nunca se irá de Los Mochis, forma parte de él. Descanse en paz nuestro amigo Salim.

Su amigo de siempre Alejandro Loose.