Salud Municipal de Ahome emite medidas preventivas para evitar contagio de Coronavirus

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la confirmación de casos de coronavirus en México, es necesario reforzar las medidas preventivas en materia de higiene para evitar el contagio de esta enfermedad, puntualizó Francisco Espinoza Valverde, director de Salud Municipal de Ahome.

"Tuvimos el informe de un caso altamente sospechoso que está en la ciudad de Culiacán, es un hombre de 41 años, residente de Hidalgo, que viajó a Italia, donde se sospecha que haya tenido contacto con una persona infectada y allá desarrollado está infección, llegó a Culiacán por motivos de trabajo y está contenido en un hotel, está aislado para poder ser estudiado adecuadamente".

Detalló que las medidas preventivas higiénicas emitidas por la Secretaría de Salud para hacer frente a esta enfermedad son: Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, así como utilizar gel con base de alcohol al 70 por ciento. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común con agua clorada y aerosoles desinfectantes. Se debe evitar el saludo de beso, de mano y abrazo. Y evitar el contagio con personas enfermas.

"Se trata de una infección respiratoria que habitualmente cursa de forma benigna, pero puede llegará tener unos trastornos muy graves, incluso puede causar la muerte. El virus no resiste a las altas temperaturas después de 27 grados el virus muere. Este virus no tiene un tratamiento específico en este momento y las únicas medidas que tenemos para no contagiarnos son las medidas preventivas higiénicas".

Cuando la persona está infectada se recomienda no escupir, pero si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable que posteriormente se arrojará a la basura en una bolsa de plástico. Cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable, o con el ángulo interno del brazo. Y usar cubrebocas.

Informó que los síntomas de la enfermedad son: dolor de cabeza y garganta, tos seca, fiebre y en algunas personas que desarrollan la enfermedad agresiva pueden padecer dificultad para respirar.

Los síntomas son muy parecidos a un resfriado común de hecho la mayor parte de las personas cursa como si fueran un resfriado común y muchas veces no se desarrolla la enfermedad.

Descartó la presencia de casos sospechosos en el municipio de Ahome.

"No hay ningún caso sospechoso en Ahome, pero debemos recordar que la enfermedad ya se globalizó y puede haber en cualquier parte del mundo. No debemos caer en pánico ni dejar de realizar mesas actividades diarias, pero debemos acatar las medidas preventivas de higiene"

Exhortó a la población acudir a una unidad de salud ante la presencia de los síntomas.

El estudio consiste en un exámen sanguíneo".

Aseguró que las personas que padecen alguna enfermedad concomitante, son las más vulnerables al contagio.