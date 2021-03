Salud Municipal de Ahome entrega botiquines a Protección Civil

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de tener una capacidad de respuesta en caso de presentarse un caso de urgencia o en donde se requiera atención médica durante esta Semana Santa, la Dirección de Salud Municipal de Ahome entregó esta mañana seis botiquines médicos al coordinador de Protección Civil.

Durante la entrega, Francisco Espinoza Valverde, director de la dependencia precisó que estos paquetes contienen todo tipo de medicamentos, entre ellos, analgésicos, desinflamatorios, anestésicos, material de curación y heridas y sueros orales, entre otros.

"Son seis botiquines para que puedan darle apoyo a la ciudadanía durante Semana Santa, principalmente analgésicos, sueros, para picaduras y quemaduras y material de curación, no solamente Protección Civil estará dando está atención en todos los puntos del municipio donde haya vacacionistas, sino también las siete ambulancias de SUMMA están al pendiente", señaló.

De igual forma, comentó que aún cuando en esta época la convivencia generalmente es al aire libre, es necesario que no se baje la guardia y se mantengan activos los protocolos de sanidad ante el Covid-19, recalcando que si no es necesario salir no lo haga para evitar estar en aglomeraciones pues eso aumenta la probabilidad de contagio.

Por su parte, Salvador Lamphar Rodríguez, coordinador de Protección Civil agradeció la donación que se hizo por parte de la dependencia haciendo alusión a que sin duda hará la diferencia si se llega a presentar alguna contingencia.

Salvador Lamphar Rodríguez, coordinador de Protección Civil, y Francisco Espinoza, director de Salud Municipal. Foto: Jorge Cota/ Debate

“De antemano le agradezco al doctor Espinoza la donación que nos está haciendo porque es importantísimo que nos de este tipo de artículos para atender cualquier situación de emergencia y pues nosotros vamos a estar al pendiente de cualquier situación en todos los ríos los balnearios en las playas nosotros ahorita ya tenemos abierto un lugar fijo en El Maviri para que cualquier persona que tenga una situación acuda ahí va a ser nuestro centro de comando”.