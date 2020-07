Salud Municipal de Ahome insiste a la ciudadanía a cuidarse del Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- La reapertura de playas y los negocios no esenciales no es lo que propicia que haya más personas infectadas con Covid-19, sino la manera en la que se conducen las personas, manifestó Francisco Espinoza Valderde.

“Es decir, al no tener las maneras, las formas de higiene que se están recomendando desde hace mucho tiempo, al no tener el distanciamiento físico adecuado, al no usar cubrebocas, esas situaciones son las que propician realmente las infecciones o los contagios.”

El director de Salud Municipal de Ahome expuso que el hecho de que estas áreas estén abiertas no es una invitación a que acudan.

“Eso es muy importante saberlo. Se puede abrir un negocio, pero si no vas no tienes el riesgo, no es una obligación. Nosotros hemos sido muy enfáticos de siempre quedarse en casa y salir solamente a las vueltas más esenciales, y tener las medidas higiénicas, de distanciamiento físico y usar cubrebocas.

Casos Covid

En cuanto al repunte de nuevos casos Covid en Ahome que se han presentado en el reporte diario de la Secretaría de Salud, comentó que algunas veces hay retardos en la alimentación de datos en la plataforma informativa de estas enfermedades.

Seguramente esto se vio reflejado en esta ocasión. Hay que esperar para ver si solamente fue una actualización de la plataforma o si es una tendencia al alza.”

