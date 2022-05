Salud Municipal de Ahome invita a esterilizar las mascotas

Los Mochis, Sinaloa.- Muy contenta se mostró la señora Genoveva Beliz, vecina del ejido Bachomobampo No. 2, luego de que el gobierno municipal de Ahome llevara el programa de Ferias del Bienestar hasta su comunidad, pues asegura que en muchas ocasiones es difícil trasladarse a Los Mochis para poder ser atendidos.

Explicó que en este caso se acercó para pedir información de las jornadas de esterilización de mascotas, ya que le interesa llevar a sus perros y gatos.

“Yo tengo seis perritas que tienen como dos meses y medio, y la perra, la gata y cinco gatitos, y los quiero esterilizar”, manifestó doña Genoveva.

Agregó que este tipo de acciones ayudan a darle mejor calidad de vida a los animales, pues ella no está de acuerdo a qué estén teniendo crías a cada rato.

Por su parte, el doctor Luis Pablo Urcisichi Osuna, director de Salud Municipal, invitó a estilizar las mascotas e informó que la jornada de esterilización es completamente gratuita, por lo que los interesados deberán sacar cita al 668 815 4600.

Explicó que también se encuentran recogiendo perros de la calle para esterilizarlos y darles un buen trato, además de que están atendiendo los reportes de maltrato animal, los cuales se pueden hacer al mismo número.

“Vamos muy bien, estamos haciendo campaña para que acudan a las instalaciones de nosotros en la colonia San Francisco, para que acudan a esterilizan sus mascotas”, dijo.

Te recomendamos leer

Los requisitos para esterilizar a las mascotas, servicio que se ofrece en el Centro de Control y Bienestar Animal, ubicado en la colonia San Francisco, de la ciudad de Los Mochis, son:

• Edad de 2 meses a 5 años.

• Ayuno de 12 horas (agua comida)

• No en celo, no gestantes ni lactantes.

• No obesos, ni bajos de peso, completamente sanos.

• Libre de pulgas, garrapatas y/o sarna.

• Perros con collar y correa.

• Gatos en jaula o cartón.