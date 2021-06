Salud Municipal de Ahome llama a evitar aglomeraciones ante repunte de casos de Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Al ocupar Ahome el primer lugar de casos Covid-19 en Sinaloa, con 96 pacientes activos hasta el día 1 de junio, Salud Municipal exhorta a la ciudadanía a evitar aglomeraciones ante este repunte de casos, pues Ahome ya superó a Culiacán con 5 casos.

"Es muy importante evitar aglomeraciones, no bajar la guardia, vacunarse todas las personas que están en edad de hacerlo y en el grupo de edad que corresponde, hay que vacunarse para poder protegerse contra la enfermedad, y pues precisamente en este punto es muy importante que nos vacunemos, que no bajemos la guardia, que no nos descuidemos y no pensemos que no podemos contagiarnos o llevar la infección a otros lugares", expuso Francisco Espinoza Valverde.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Estas son las casillas especiales que serán instaladas en Los Mochis para las elecciones

El director de Salud Municipal de Ahome llamó a la población a continuar con las medidas higiénicas como el lavado de manos con jabón o con gel antibacterial, el uso del cubrebocas correctamente cubriendo bien la nariz y la boca, y mantener un distanciamiento físico de más de un metro y medio con respecto a otras personas.

Cuestionado sobre si el semáforo epidemiológico pudiera pasar a rojo en este municipio, dijo que si se llegara a dar esta situación estarían reuniéndose puntualmente las diferente dependencias municipales para tomar determinaciones.

Por lo pronto, esperemos que esto no suceda y recomendamos seguir con todas las medidas higiénicas que ya conocemos".

Leer más: DTyPS zona norte de Sinaloa registra las primeras quejas por incumplimiento de utilidades