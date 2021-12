Salud cancela arribo de dos cruceros a Sinaloa por Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Por instrucción del gobernador Rubén Rocha Moya, de anteponer siempre la salud y la vida de las y los sinaloenses, el secretario de Salud en el estado, Héctor Melesio Cuén Ojeda, informó esta mañana la cancelación de dos cruceros a puertos de Sinaloa, uno a Mazatlán con alrededor de 4 mil pasajeros y otro a Topolobampo con un total de mil 219 pasajeros, esto como una medida preventiva, ya que en ellos se registraron casos positivos al Covid-19.

El secretario de Salud detalló que, en el caso del crucero que llegaría el día de hoy al Puerto de Mazatlán, registró 75 contagiados en la tripulación y trae 6 pasajeros contagiados con Covid -19, mientras que el crucero que arribaría al Puerto de Topolobampo, en Ahome, registró entre pasajeros y tripulación 19 contagios, de ahí que se determinó la decisión de cancelar su desembarco.

“Esto es una instrucción ya, yo tengo la competencia aquí en Sinaloa, ayer platique con el señor Gobernador y él me dijo es una responsabilidad tuya es lo que él me dijo y una cosa si te encargo, pon por delante el interés de la ciudadanía, pon por delante la salud y la vida de ellos, de tal manera que, en ese tenor estamos trabajando desde luego que la decisión no fue de manera aislada”, informó Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Leer más: Venadario de El Fuerte no tiene plan de seguridad ante visitantes

El también director general de los Servicios de Salud, manifestó que el día de ayer mantuvo una reunión vía zoom con los empresarios de ambos cruceros donde estuvieron personas de Estados Unidos, empresarios de México, la Secretaria de Turismo Rosario Torres, el comisionado estatal de Coepriss Luis García, el subdirector de Vigilancia Epidemiológica Rosalino Rocha, el coordinador de Sanidad Internacional David Aguirre, esto con la finalidad de tomar la decisión aplicando el conocimiento científico y posteriormente se envió una carta a capitanía de puerto para girar la instrucción de que se cancelaba su llegada a los puertos como una medida preventiva.

Agregó que, en caso de no tener la detección de gente contagiada no habría restricción para la llegada de otros cruceros en los puertos del estado.

Indicó además que ante la llegada de Ómicron en Sinaloa con un caso positivo y 4 probables, la Secretaría de Salud continuará reforzando otras medidas de prevención y en los próximos días se dará a conocer medidas en vuelos internacionales como las pruebas al azar.

“Esta nueva variante Ómicron es muy importante comentar que el protocolo de prevención es exactamente lo mismo para la variante Delta, es muy importante usar cubre bocas estés vacunado o no porque hay que recordar que la vacuna no nos protege en un 100% y muchas veces lo que hace la vacuna es enmascararte la enfermedad, pasa una situación asintomática y eso tiene como consecuencia que estés contagiando a mucha gente porque andamos confiados y en ese tenor el uso del cubre bocas juega un papel muy importante, la sana distancia, el aseo de manos de manera permanente, esto hay que seguirlo teniendo”, puntualizó.

Leer más: ¡Prepárate! Pronostican fin de año con lluvias en Sinaloa por frente frio número 16 y 17 de la temporada

Agregó que, si bien Sinaloa no registra aún un incremento en el número de casos, otros estados como Quintana Roo ha tenido un aumento de más del 100% al igual que Baja California Sur, lo que significa que llegará aquí, de ahí la importancia de retomar la prevención en todo momento y no bajar la guardia con las medidas de sanidad ya establecidas.