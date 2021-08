Salud de Ahome llama a jóvenes a no relajar medidas tras vacunarse contra Covid-19

Sinaloa.- Aunque ya se están aplicando la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, Salud Municipal de Ahome llamó a los jóvenes a no relajarse en la prevención de este virus.

"Aunque una sola dosis de la vacunación confiere cierta inmunidad, estamos hablando de que no es correcto confiarse, no es correcto pensar que con solamente una dosis no pueden llegar a contagiarse", manifestó Francisco Espinoza Valverde.

El director de Salud Municipal de Ahome comentó que se deben esperar a tener las dos dosis del inmunológico para poder estar un poco más confiados, pero que aún ni así hay que relajarse, pues todas las vacunas tienen cierto margen de protección, algunas desde el 60 ó 90 por ciento.

Y hay pues personas que aunque tengan su estado inmunitario en buenas condiciones no van a desarrollar la inmunidad necesaria para poderse proteger de la enfermedad".

Por ello, los invitó a hacer conciencia para que acudan a vacunarse y que de esta manera se protejan y protejan a los demás.

Destacó que lo que intentan y quisieran siempre estar comunicando todo el tiempo es a que los jóvenes y toda la ciudadanía hagan conciencia y no bajen la guardia.

Expuso que aunque ya se ha comprobado que las vacunas están funcionando, la gente no se debe confiar, pues aún hay muchas cosas que no se conocen de las vacunas.

"No sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad, cuánto tiempo van a ser efectivas, y sobre todo tampoco sabemos a quiénes nos van a hacer efecto y a quiénes no".

Exhortó a la ciudadanía y a los jóvenes a aplicarse la vacuna, independientemente de cuál sea la marca, ya que de todas maneras va a funcionar y va a servir en gran medida para poder disminuir el número de casos de Covid-19.

