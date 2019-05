Salud descarta 7 casos sospechosos de dengue en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- En lo que va del año la Jurisdicción Sanitaria 01 ha detectado siete casos probables de dengue en Los Mochis; sin embargo, resultaron negativos a la enfermedad, puntualizó Omar González Corral, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01.

El funcionario de salud manifestó que la campaña de fumigación y descacharrización se implementará de manera permanente durante todo el año con la finalidad de reforzar las medidas preventivas y evitar la reproducción del mosco transmisor de dengue, zika y chikungunya.

“Ese mosco siempre circula y lo importante es no bajar la guardia, la prioridad contra el dengue es la eliminación de los criaderos del mosco transmisor, que en las casas no haya reservorios, no haya depósitos que acumulen agua donde se pueda generar la larva del mosco”, asentó.

Asimismo, destacó que en lo que va del año se han visitado más de 58 mil casas en Los Mochis y se han distribuido más de 20 mil dosis de abate, y se han fumigado más de mil 013 hectáreas en todo el municipio de Ahome.

“Se fumiga de acuerdo al índice de positividad, donde tenemos un caso probable es a donde tenemos que acudir. El llamado es a la ciudadanía para que abran la puerta a los brigadistas que acudan a sus domicilios a revisar sus patios, que les permitan revisar sus hospederos y que los destruyan si hay necesidad; porque todavía existe cierta resistencia a permitir la entrada”, exhortó.