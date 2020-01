Salud recomienda no automedicarse

Los Mochis, Sinaloa.- El automedicarse no sólo puede generar efectos secundarios, sino que pueden complicar los cuadros infecciosos, por ello es recomendable que no se realice esta mala práctica, declaró Francisco Espinoza Valverde.

El director de Salud Municipal reconoció que es mucho más fácil llegar a una tienda comercial o farmacia a comprar los antibióticos que se comercializan sin control y para desaparecer los síntomas de manera rápida; sin embargo, sostuvo que esto no siempre es lo más recomendable.

“Muy importante, si ya están enfermos deben de acudir al médico y no automedicarse, en esta temporada es muy común realizar esta práctica porque los antigripales están ahora en todas las tienditas, son de venta libre y muchas veces ante un resfriado común no pasa nada tomarlo, pero si la infección es grave esconde los síntomas, pero no los desaparece”.

En ese sentido, dijo que es necesario ser responsables en este tema, pues una aparente gripa puede convertirse en cuadros más riesgosos, como lo son la influenza, bronquitis o neumonía, entre otros.

“Por eso la invitación a que si tienen síntomas por más de 24 horas, acudan al médico. La venta sin control de medicamentos es muy delicada, que las autoridades deben atender.”