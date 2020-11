Salvador Martínez Della Rocca “El Pino” respalda aspiraciones políticas de Milo Ibarra

Los Mochis, Sinaloa.- Salvador Martínez della Rocca, icónico líder del movimiento estudiantil del 68, visitó su ciudad natal, Los Mochis, y sostuvo un encuentro y desayuno con el empresario Milo Ibarra en un concurrido restaurante de la ciudad, acompañado de familiares, amigos, académicos e integrantes de la asociación civil Fuerza Social en Movimiento y del colectivo La Pieza Que Falta Eres Tú.

“El Pino”, como lo apodan sus amigos y conocidos, es un político mochitense que ha ocupado escaños públicos como diputado federal, diputado local, se ha desempeñado como secretario de Educación en el Estado Guerrero, asesor de Miguel Ángel Mancera cuando fue Jefe de Gobierno de la CDMX, entre otros cargos.

En un breve diálogo con periodistas de la localidad, manifestó que en la actualidad la izquierda política en México tiene la necesidad de renovarse y dar abrirles espacio a los proyectos jóvenes.

Específicamente respaldó las aspiraciones del empresario Milo Ibarra, quien es uno de los pretendientes a la alcaldía de Ahome. El político mencionó: “Yo no doy consejos yo, yo platicaría con él, yo lo voy a venir a apoyar desde luego, con todo el cariño y afecto, pero no estoy para dar consejos. Y es que si no se va renovando (la izquierda), ¿en dónde va a terminar la izquierda? ¿En un club de ancianos?”.

Sobre la situación en Sinaloa, Salvador Martínez della Rocca manifestó que hoy en día distintas comunidades y colectivos luchando por sus derechos, como las feministas y la comunidad LGBTI+, por lo que señaló que el gobernador Quirino Ordaz y el Congreso del Estado debieran implementar acciones legislativas en favor de estos rubros de la sociedad.

“Hay luchas que se han venido dando, pero hoy ¿quién anda agrediendo a los homosexuales?, hacen cada año la marcha del orgullo homosexual. En mi época, de joven, se escondían”, señaló El Pino, en un contraste con el que buscó demostrar que las causas de todo movimiento social, lleva siempre la finalidad de lograr justicia para esos grupos que luchan, pues dijo que las movilizaciones sociales son parte de la democracia misma.

Asimismo, respecto al presidente AMLO, afirmó que coincide en muchas de las iniciativas y proyectos y discrepa en otras, pero que es en la discrepancia donde se logran mejores resultados y mejor democracia.

Sin embargo, sostuvo que hace falta luchar más por la democracia del país.

Hay que avanzar en la democracia, hay que avanzar en la democratización del país. El proceso democrático es un proceso infinito, es un proceso que se debe dar toda la vida y cada vez ganar nuevas conquistas democráticas, explicó El Pino.

Para finalizar, contempló que a nivel nacional se deben dar políticas importantes y benéficas en favor del campo, pues indicó que el propio presidente AMLO ha dicho que la economía, en esta crisis generada por la pandemia del COVID-19, se ha mantenido gracias al campo y destacó que Sinaloa es el granero del país por lo que el Estado y su gente debe estar orgulloso de ello y se les debe corresponder con políticas públicas favorables.