San Valentín les queda mal a comerciantes de Los Mochis: venden 50% menos que el año pasado

Los Mochis, Sinaloa.- El 14 de febrero, Día de San Valentín, no resultó tan favorable para las ventas que esperaban los comerciantes de flores y regalos en la ciudad de Los Mochis.

Marco Vinicio Ibarra, presidente de la Canaco, delegación Los Mochis, informó que las ventas bajaron desde el 30 hasta el 50 por ciento en comparación con el año pasado.

Expuso que en el sector de las florerías, los socios de la cámara compraron 50 por ciento menos de producto que el año pasado.

Los floristas atribuyen este problema a que no hay mucho dinero circulando y que los clientes no gastaron mucho en regalos como en otros años".

Asimismo, dijo que los comerciantes de la flor denunciaron que hubo demasiada competencia desleal de venta de flores por todos lados.

Hubo muchísimos vendedores de flores y peluches en el centro y en las principales calles de la ciudad. Esa situación este año se desbordó".

Agregó que el comercio informal no dejó que los clientes llegarán a los negocios establecidos porque los informales comenzaban a malbaratar las flores.

Las flores y peluches, son de lo más vendido para el Día de San Valentín. Foto: Debate

Mencionó que no vieron actuar a la autoridad y se vió una informalidad en toda su expresión por todas partes. en ese sentido pidió que sean parejos para todos.

"Hay una cuestión que tenemos que dejar muy claro, no estamos en contra de las personas que andan buscando cómo vivir. La situación es que el comercio formal tiene una serie de obligaciones, deben pagar renta, impuestos, seguro social, sueldos; y la informalidad que se está fomentando no paga ningún impuesto y no tienen ninguna medida sanitaria y no contribuye en nada a la economía".

Añadió que en la cuestión de las tiendas de regalos, los comerciantes reportaron una baja en las ventas del 30 por ciento.

Definitivamente, en todos los casos, lo atribuyen a la situación económica que estamos viviendo".

Manifestó que afecta mucho en las ventas que no dejen entrar a los niños a las plazas y a las tiendas.