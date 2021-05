"Sanitización por Ahome" desinfecta áreas del Parque Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Esta mañana, grupo de voluntariados, en coordinación con Salud Municipal de Ahome, acudieron al Parque Sinaloa y su Jardín Botánico para desinfectar las áreas de juegos infantiles, aparatos de ejercicio, oficinas, fuente de sodas y más, al ser los principales espacios de contacto de visitantes y usuarios.

Aunque las áreas de juegos y gimnasio permanecen cerrados, fue de gran importancia desinfectarlos para quedar a la espera de su próxima reapertura, una vez que las autoridades de salud lo autoricen, sin fecha establecida aún.

Tocó al administrador del jardín, Víctor Hugo Vilegas Valdés, reiterar la importancia de la limpieza de estos espacios.

“Este grupo de voluntarios vienen a mantener en óptimas condiciones de limpieza las áreas, comenzando el día de hoy (jueves 20 de mayo) a partir de las 8 de la mañana. Por lo pronto seguimos esperando instrucciones para la reapertura de las áreas, próximamente”, indicó.

Por su parte, Nelsón Castillo, Gerente de Innovación para salud, seguridad y medio ambiente, exhortó sobre la importancia de seguirnos cuidando entre todos.

“Estamos siguiendo la campaña de “Sanitización por Ahome”, sanitizando espacios públicos. Creemos que el parque es un punto importante por la afluencia de personas, para que la gente próximamente regresen a la normalidad de la manera más segur. Esta actividad se da por medio de voluntariado y Salud Municipal; todo el mes de mayo hemos estado limpiando, programándose las limpiezas los días martes y viernes en las sietes sindicaturas de Ahome, y ahora en espacios públicos. Aún no nos han dado indicaciones sobre si se van a abrir los espacios públicos, pero nuestra labor es acudir y apoyar continuamente. La actividad no tiene riesgos, son productos para sanitizar superficies, no afecta el ambiente”, aclaró.

Desinfectan las diversas áreas del Parque Sinaloa. Foto: Debate

El Jardín Botánico mantiene su horario habitual, de lunes a viernes, de 05:00 am a 09:00 pm, y sábados y domingos, de 05:00 am a 08:00pm, por entrada principal de Antonio Rosales, y también por Centenario.