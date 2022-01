Sanitizan camiones urbanos de Los Mochis por repunte de casos de Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Debido al repunte de contagios del Covid-19, la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum) en coordinación con la Delegación de Vialidad y Transportes zona norte realiza la sanitización de los camiones de servicio público urbano para brindar mayor seguridad a los pasajeros.

"A los camiones que les toca descanso, que es cada dos días, se están sanitizando en el parque de la secundaria IMA. La indicación al chofer es que en su casa también hagan lo propio, llegar, limpiar el camión, porque lo trapean con alcohol y limpiar el pasamanos cada vez que sea posible en cada vuelta, todos ya concientizados de que lo tenemos que hacer como rutina aún cuando baje esta pandemia", dijo Raúl Delgado Bustamante.

El secretario general de la Atusum mencionó que descansan 100 camiones todos los días, los cuales se están sanitizando para que los usuarios estén más tranquilos y seguros al abordar las unidades.

Agregó que está sanitización en coordinación con Vialidad y Transportes se está haciendo desde hace tres días.

"El descanso se aprovecha para lavar el camión, sanitizarlo y ponerlo en las mejores condiciones para poder dar un buen servicio y seguro para los usuarios".

Añadió que los choferes continúan acatando la medida de no subir a usuarios que no porten cubrebocas, por ello, hizo el llamado a todo aquel que suba a los camiones para que use correctamente el cubrebocas.

Expuso que a raíz del repunte de los casos de Covid-19, el aforo en los camiones ha bajado.

"Traemos un 30 por ciento de aforo del que normalmente manejamos. Estamos igual que cuando inició la pandemia, estamos vendiendo alrededor de 170 a 200 boletos cada vez que trabaja el camión".

Respecto a la indicación que han dado las autoridades de que los camiones urbanos deben de andar al 50 por ciento de aforo, una persona por asiento, manifestó que nos les causa conflicto esta medida, porque el aforo de usuarios es mínimo desde que inició la pandemia.

"Ojalá tuviéramos el 50 por ciento de aforo en las unidades, pero ni al 50 por ciento llegan, a lo mejor en alguna vuelta el camión ocupará los asientos que trae asignados, pero difícilmente".

Añadió que están más enérgicos con las medidas que ha establecido la Secretaría de Salud desde que empezó la pandemia.

"Vigilar que el chofer traiga su cubrebocas, su gel antibacterial, incluso hay un líquido que ellos hacen con cloro y pinol para sanitizar los asientos cada vez que tiene la oportunidad, y no permitirle el acceso a los usuarios que no porten cubrebocas, han estado muy estrictos con eso, y no lo ve mal ni el usuario ni el chofer, hasta ahorita se han comportado bien tanto el chofer como los usuarios".

Delgado Bustamante que por el momento no se han registrado casos de Covid en el área administrativa de la alianza ni en los choferes.

"No nos ha llegado ningún dato, pero echaría mentira sí dijera que no hay o que si hay, sería cuestión de checarlo con el sindicato para ver si les ha llegado reporte".

Destacó que diciembre fue una ilusión porque sentían que se empezaba a recuperar el pasaje, pero este ha bajado desde hace una semana por la cuarta ola, ya que la gente está evitando dar vueltas inncesarias.