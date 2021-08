“Satisface ayudar a las personas”: Para Tania es un orgullo ser parte de Protección Civil Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- “Ser voluntaria en Protección Civil implica una gran responsabilidad, puesto que tenemos que hacernos cargo de muchas situaciones que requieren de máximo esfuerzo y trabajamos directamente con personas, queremos que todo salga bien”, expresó la mochitense Tania Jazive Félix Soto.

La paramédico voluntaria del equipo del Instituto Estatal de Protección Civil en la zona norte del estado de Sinaloa reveló que estar en esta corporación es parte de su formación.

“Me puse metas y así empezó todo, comencé buscando oportunidades de crecimiento, hice una carrera como auxiliar de enfermería, hice la academia como Técnico en Atención Médica Prehospitalaria, entré a la universidad y actualmente estoy estudiando la licenciatura de Enfermería”.

Muy contenta expresó que en Protección Civil recibió la oportunidad de hacer su servicio social en ambulancia para Técnico en Atención Médica Prehospitalaria y ahí comenzó una gran labor dentro de la corporación de uniforme amarillo.

Entre sus actividades apoyó a los comerciantes de la zona norte del estado a tener bien sus medidas de seguridad debido a la contingencia sanitaria por Covid-19.

Apoyo

En este voluntariado, Tania reveló que ha adquirido mucha experiencia en el servicio a la ciudadanía, sobre todo durante esta pandemia.

“Esta pandemia en su etapa más crítica me impactó la cantidad de traslados que me tocó realizar, pero todavía más las personas que no toman conciencia y qué se niegan a seguir los protocolos de la nueva normalidad y sacan a sus hijos sin ninguna protección”.

Dijo que actualmente entre sus actividades está el hacer recorridos diariamente por los comercios, plazas comerciales en los que verifican el cumplimiento de los protocolos de sanidad “y apoyamos a que se cumplan las normas por parte de las personas que acuden a los centros de vacunación instalados en diferentes puntos de la ciudad”.

Como mujer dijo sentirse orgullosa de desarrollar un papel importante dentro de Protección Civil.

“Siempre es necesaria la empatía y fuerza femenina en cualquier profesión, más en las que implican ayudar a personas”.

En entrevista, la paramédico de Protección Civil exhortó a las mujeres a confiar en sí mismas.

“Confíen en ustedes, cualquier profesión que deseen realizar es posible, con mucho esfuerzo y dedicación es posible desarrollarse profesionalmente, no dejen de luchar. No se rindan, demuestren que también podemos desempeñarnos en cualquier ámbito laboral”.

PERFIL

Nombre: Tania Jazive Félix Soto

Lugar y fecha de nacimiento: Los Mochis, Sinaloa, 17 de agosto de 1996

Estudios: Auxiliar de Enfermería, Técnico en Atención Médica Prehospitalaria, y actualmente estudiante de la licenciatura en Enfermería

A quién admira: Al bombero Irving Ariel Galaviz Gómez