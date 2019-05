Satisfecha y feliz de ayudar a la gente: Paramédica

Los Mochis, Sinaloa.- Su amor y entrega hacia sus hijos la convierten en una madre de familia ejemplar, y su satisfacción y las ganas de ayudar a los demás describen a la señora Mónica Leticia como un gran ser humano.

Originaria del puerto de Topolobampo, donde se casó con José del Ricardo Quiroz, de oficio pescador, y con quien tuvo cinco hijos. La señora Mónica Leticia Horcasitas López se desempeña como paramédica de Cruz Roja desde el año 2014.

Tres años atrás, trabajaba para el Ayuntamiento de Ahome en Topolobampo en el área de intendencia. “El encargado de Cruz Roja de Topolobampo en ese tiempo, Ricardo Sánchez, me dio la oportunidad. Sabía él que a mí me gustaba ayudar a la gente. Desde siempre yo había querido ser paramédica o policía, pero mis padres no me dejaron, y se medio la oportunidad y la aproveché”, expuso.

Es así como en el 2014, ingresó a Cruz Roja de la base de Topolobampo para estudiar técnico en urgencias médicas.

Satisfacción

“Ahí hice mi carrera alrededor de un año de esfuerzo y quemada de pestañas, salí adelante gracias a Dios y me recibí como técnica en urgencias médicas. Terminé el curso y entré a trabajar como paramédica de Cruz Roja. Me siento satisfecha y feliz de poder ayudar a la gente”, dijo.

Añadió que su aliciente y sus ganas de seguir adelante como paramédica es ver cómo la gente a la que ha atendido se acerque y le agradece. “Eso es algo muy bonito para mí, es lo que me impulsa a seguir preparándome día a día”.

Manifestó que está feliz, ya que después de haber estado cerrada por un tiempo la base de Cruz Roja de Topolobampo, el día de hoy se abre de nuevo, y ella como paramédica dejará de trabajar hoy en la base de Los Mochis para incorporarse otra vez a la de Topolobampo. “Ya voy a volver otra vez. Estaremos aquí dos paramédicos y tres choferes de ambulancia, va a haber médico y farmacia, entra en funcionamiento otra vez la base de Cruz Roja de Topolobampo”.

La señora Mónica con su hijo Érick. Foto: EL DEBATE

Otra faceta

La señora Mónica Leticia también es costurera, desde los 11 años aprendió este oficio. “Le ayudaba a mi tía Toña Péimbert a hacer las bastillas y poner botones, y de ahí me nació el gusto, yo la miraba cortando telas y cociendo, con el simple hecho de verla, así aprendí”.

Añadió que la costura es un trabajo muy bonito y en sus tiempos de descanso los aprovecha para practicar la costura. “Yo lo considero un hobbie porque me desestreso mucho con la costura”.

EL PERFIL

Nombre: Mónica Leticia Horcasitas López

Lugar y fecha de nacimiento: Los Mochis, Sinaloa, el 11 de marzo de 1971

Ocupación: Paramédica de Cruz Roja y costurera

Trayectoria: Cinco años como paramédica de Cruz Roja y desde los 11 años de edad practica la costura

Esposo: José del Ricardo Quiroz

Hijos: Francisco, Mónica, Edén, Jesús, Érick.