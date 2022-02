¡Se acabaron! Hace tres semanas que no hay pruebas de Covid-19 en el MARSS de Los Mochis 

Los Mochis, Sinaloa.- Desde hace tres semanas no hay pruebas para detectar el Covid-19 en el Módulo de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS) que se instaló en explanada de la Asegurada de la ciudad de Los Mochis.

De acuerdo con el personal, este módulo será cerrado esta semana. Informaron que en el módulo de la Unidad Médica Familiar 37 del IMSS tampoco hay pruebas rápidas para detectar el virus.

"Mi lógica es que si yo no tengo pruebas, aquellos tampoco tienen. Pruebas no tenemos, solamente atención médica", dijo uno de los trabajadores de este módulo.

Leer más: Secretaria de las Mujeres de Ahome pide a regidores mayor respeto

Agregó que no llegarán más pruebas porque esta semana se cerrará el módulo. "Y a nosotros ya nos van a repartir en otras áreas. Aquí ya tiene como tres semanas que no se hacen. Todo mundo se la hacía y se escasearon, iba a pasar eso, por eso está solo".

Al acudir al lugar, se observó prácticamente solo, ya no había esa gran afluencia y esas largas filas de personas que acudían a realizarse la prueba, y no es porque no haya contagios sino porque se agotaron las pruebas rápidas.

El personal del MARSS comentaron que la gente ha tenido que acudir a los laboratorios particulares para realizarse las pruebas y ver si están contagiados del Covid-19.

"Lo que pasa es que se la hacen en particulares y ya vienen y les hacemos el documento", dijo otro de los trabajadores.

Expusieron que tampoco es lógico mandarlos a particular, pero que si les interesa la prueba, no les queda otra opción. "Tienen que ir allá porque no tenemos el recurso, se tiene que exponer la realidad".

El personal del módulo dijo que que les han mandado gente de la Unidad Médica Familiar 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social porque tampoco tienen pruebas. "Allá tampoco tienen y nosotros tampoco, es que somos la misma institución", recalcó el joven.

Agregó que se le haría muy fácil mandarlos a que se realicen la prueba a la UMF 37, pero no los mandaría en vano, y que por el momento e están atendiendo a las personas en atención médica.

Leer más: Donan cubrebocas y gel antibacterial al Hospital General de Los Mochis

"Nosotros tenemos atención libre, podemos atender a todo el que vaya llegando y allá tienen un límite de consulta. Allá se hacen valoraciones, se hace todo".