Se adelanta la sequía en el municipio de El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- La sequía se adelantó en el municipio de El Fuerte, ya que en las zonas de las sindicaturas de Tetaroba y Chinobampo los pozos de agua que abastecen a la población ya se están secando, e incluso ya se tienen algunas comunidades sin agua, advierte el síndico de Tetaroba, Manuel Roberto Mendoza Leyva.

Indicó que en esta zona se enfrentan problemas económicos serios, porque este año la agricultura y la ganadería quedaron por los suelos, debido a la grave sequía que se presentó y no permitió que los productores lograran los recursos que normalmente venían logrando por la producción de los cultivos del temporal.

Señaló que lamentablemente a la fecha, las autoridades estatales y municipales no han volteado los ojos hacia esta zona y no han canalizado los apoyos que ya deberían estar recibiendo los productores, porque es una situación sumamente crítica la que se está viviendo y no nomás en esta sindicatura, sino también en Chinobampo.

Manuel Mendoza, síndico de Tetaroba. Foto: EL DEBATE

Indicó que el problema del agua que enfrentarán en este periodo es muy serio, porque apenas están en el mes de diciembre y ya se tienen los pozos secos en Cajón de los Lugo. Enseguida se tendrá en El Realito, y luego estará en esta misma situación Tetaroba, donde estiman que en los meses de enero y febrero tampoco ya no habrá agua para atender las necesidades de la población.

Manifestó que de esta situación ya fueron puestas al tanto las autoridades, con la finalidad de que vayan gestionando ante la Conagua el apoyo de las pipas que les permitirán abastecer el preciado elemento a la población, porque el problema de falta de agua viene muy serio.

De una sequía como la que se padece no se tienen antecedentes, porque se tuvo una sequía fuerte que se presentó muchos años atrás, pero como la de este año no hay registros en la historia.

Señaló que en momentos como estos se preguntan dónde han quedado los recursos que se han mandado para ejecutar el proyecto de envío de agua del río Fuerte hasta Chinobampo, porque pasan los años y no se tiene nada concreto al respecto.

SITUACIÓN CRÍTICA

El productor temporalero Reynaldo López señaló que nunca en su vida le había tocado un año tan difícil como el que está concluyendo, porque la sequía se presentó con tal dureza que siniestró las siembras, y esta situación los dejó en muy malas situaciones económicas.

“Tengo casi 80 años y no había visto un año como este, por eso urgimos el apoyo de las autoridades”.