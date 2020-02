Se agotan cubrebocas y antibacteriales en algunas farmacias de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Después de que darse a conocer el caso de coronavirus en Culiacán, en algunas farmacias de Los Mochis también se agotaron los cubrebocas y geles antibacteriales.

De acuerdo con personal de Farmacia Guadalajara, el día de hoy por la mañana este artículo se vendió por completo y se agotó en todas las sucursales de la ciudad.

Asimismo, personal de farmacias Moderna comentaron que el artículo se terminó, algo que no pasa tan de seguido y de igual manera pasó con el gel antibacterial.

En algunas farmcias de la ciudad se agotaron estos artículos. Foto: EL DEBATE

"Tuve que poner un letrero que ya no había porque se me habían terminado y la gente se me aglomera para pedirme cubrebocas, ahorita me acaban de llegar algunos, y yo creo que le voy a dar entrada primero a eso porque no tarda gente en venir a comprar", expuso una encargada de farmacia, mientras llegaba gente a preguntar si había cubrebocas.

"Lo que también se terminó fueron los geles antibacteriales y eso sí es muy raro que se terminen así de rápido", dijo.

Mucha gente llega a las farmacias para comprar cubrebocas y gen antibacterial. Foto: EL DEBATE

"No es por entrar en pánico, sino más bien para prevenir porque pues estamos trabajando y estamos buscando cubrebocas porque estamos expuestos por el contacto que tenemos con los clientes y es para protección tanto de nosotros como de los clientes", comentó Manuel Martínez, trabajador de una empresa de reparación de celulares y laptops.