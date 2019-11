Se amplía celebración del Día de Muertos por tercer día en panteones de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Al tercer día de noviembre los seres queridos siguen acudiendo a los panteones de Los Mochis a recordar a sus fieles difuntos.

En este día los familiares aprovechan que el Día de Muertos pasó para poder tener un poco más de tranquilidad, por lo que acuden a llevar flores, veladoras y comida a las tumbas.

En familia

En el tercer día también hay música y sentimientos encontrados, así como una facilidad de identificar la calma en los camposantos, por lo que los familiares pueden estar aún más cerca con sus seres queridos que se adelantaron.

“Nosotros venimos siempre un día o dos después del Día de Muertos porque está más calmado, hay menos gente y podemos disfrutar y recordar a nuestros familiares que están en el cielo con tranquilidad, ya con menos ruido”, señaló Carmina Urquídez.

Limpieza. Personal de Servicios Públicos realizó limpieza en los principales panteones de la ciudad de Los Mochis. Foto: EL DEBATE

Asimismo, Alfredo Cerón indicó que el tercer día es tradición en su familia acudir a los panteones a tener un encuentro más cercano con sus familiares muertos, pues se puede recordar con tranquilidad lo que se hacía cuando estaban con vida.

“Hay menos relajo en los panteones, menos gente gritando o con música a alto volumen, menos borracheras; en este día nos gusta venir porque se puede platicar con la familia en tranquilidad y recordar cómo eran nuestros familiares en vida, lo que hacían, cómo eran con nosotros y recordar mejor sus vivencias”, mencionó.

Seguridad. Cadetes de Seguridad Pública participaron en la seguridad de los panteones para cuidar a los dolientes. Foto: EL DEBATE

Basura

Asimismo, en los panteones de Los Mochis se pudo visualizar a personal de Servicios Públicos haciendo limpieza, lo cual los familiares reprocharon porque fue justo en día de muertos cuando estos empezaron a limpiar los cementerios.

“Este año fue un cochinero en los panteones, había basura amontonada en todos lados y el municipio no se la llevó hasta el pleno Día de Muertos. ¿Cómo es eso posible? Este año no se pusieron las pilas, no hubo coordinación, no hubo nada”, señaló María González.

Saldo blanco

Por otro lado, el director de Inspección y Normatividad, Arturo Mendívil, mencionó que en este año no se realizó ningún decomiso de mercancía a comerciantes ni tampoco se interpuso alguna multa a estos.