Se arrepiente Valle Saracho; alega ser coordinador de regidores del PAS en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- La renuncia a la coordinación de la bancada del Partido Sinaloense en el Cabildo de Ahome se hizo pública a través de un video; sin embargo, nunca se presentó de manera forma por escrito, por lo tanto, la primera manifestación queda sin efecto, afirmó Carlos Roberto Valle Saracho.

El regidor del PAS insistió en que su deserción a esta responsabilidad no fue por las vías correctas pues sólo se le planteó a Héctor Melesio Cuén Ojeda pero no al dirigente del partido, Víctor Antonio Corrales Burqueño.

“Legalmente soy coordinador porque la renuncia no se presentó de forma debida, no hay en el partido una renuncia formal por escrito y tal vez se hizo con la persona adecuada. Nunca renuncié al PAS, no se hizo con quien debió haber sido. No me eché para atrás, si no no se hizo, está equivocada, pero si tú vas a renunciar a tus medios tienes que hacerlo con el propietario, no con la cajera del Oxxo de la esquina”, mencionó.

De igual forma se refirió al voto que tiene en la Junta de Concertación Política, posición que busca ahora el nuevo coordinador de la bancada Ramón Salmerón.

“Es inamovible, permanente y por los tres años, está en el acta número dos del Cabildo firmada por todos los regidores incluyendo a los del PAS”.

Cuestionado si entonces el video que publicó en sus redes sociales en donde hacía el manifiesto de dejar la coordinación fue mediático, aseguró que no.

Te recomendamos leer:

“No, no, legalmente soy y será un tribunal quien diga si debo permanecer o no. Desconozco el nombramiento de Salmerón. No me he hecho para atrás, yo respeto la legalidad y ésta dice que la renuncia fue presentada por la forma equivocada. Fue una plática malograda al calor de una molestia y la renuncia, entiéndase, fue ante una instancia equivocada, yo me equivoqué. Tengo las cuotas pagadas, soy simpatizante”, expresó.