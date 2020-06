Se complica panorama para restaurantes y comercios de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Los comerciantes considerados como no esenciales abrirán sus negocios aun cuando las autoridades municipales no se lo autoricen, advirtió Marco Vinicio Ibarra Ibarra.

El presidente de Canaco Los Mochis comentó que el desespero de los oferentes es grande; sin embargo, este martes tendrán una reunión con funcionarios a fin de llegar a un acuerdo y que se les permita reactivarse.

“La verdad es que los comerciantes no se van a detener. No se ve la luz al final del camino, el comercio tarde o temprano va a abrir quiera o no la autoridad porque ya no aguanta más o va a cerrar definitivamente”, señaló.

Abrirán sin permiso

En ese sentido, comentó que confía en que en la reunión que tendrán hoy se les dé un panorama alentador para la reactivación de los negocios, pues de lo contrario, los comerciantes pudieron revelarse.

“Mañana (hoy) tendremos una reunión en la que esperamos nos den una respuesta, yo espero que para la próxima semana ya pudiéramos estar abriendo. Mañana (hoy) sabremos qué traman, tengo entendido que en esa reunión estarán autoridades estatales.”

Dijo que es importante atender las recomendaciones de protección de manera personal, es decir, es necesario que la ciudadanía haga lo propio para mantener de cierta manera el nivel de casos positivos y que esto permita la reapertura de los negocios.

“Los socios de la Cámara de Comercio ya mandaron una lista de las empresas que están cumpliendo con todos los protocolos, es responsabilidad de la autoridad verificar quién cumple y quién no, y no le refiero sólo a las empresas sino a otros establecimientos como centrales, mercados y tiendas comerciales.”

Desesperados

Por su parte, Alejandro Félix Limón, presidente de Canirac, advirtió que desesperados de no ver el tiempo en que se les permita abrir el comedor de sus establecimientos, restauranteros locales podrían llegar hasta las manifestaciones.

“Existe el riesgo, no sé si puntualmente a manifestarse, pero sí hay esa inquietud de querer hacer algo más, no sé, reaperturar sin autorización, pero es justamente lo que queremos evitar, pero sinceramente te digo que estamos en riesgo, existe el desespero y entiendo ese sentir.”

Reconoció que la situación financiera de los empresarios de este giro es preocupante pues muchos de ellos están en riesgo de perder sus negocios.

“Tengo conocimiento por parte de todo el sector de que están en riesgo, es una situación muy difícil, no ha habido apoyos en temas de financiamiento, apoyos económicos; prácticamente el sectores ha solventado sólo desde hace casi tres meses que cerramos y que hemos trabajado de una manera diferente”, abundó.

En ese sentido, aclaró que no existe hasta este momento un negocio que ya haya cerrado sus puertas o haya hecho un despido masivo de personal, pero sí insistió en que la situación es muy complicada.

“Te puedo garantizar que hay muchos negocios que están en riesgo, que en este momento están en la cuerda floja que si no se hace algo pues sí podrían cerrar de manera definitiva y pues también muchos trabajadores están en riesgo”, enfatizó.

