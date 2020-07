Se complica programa de apoyos por el calor en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a la contingencia por el Covid-19 y el estado de vulnerabilidad en el que han quedado miles de familias, el Gobierno del Estado se ha enfocado en atender problemas alimenticios, declaró Ricardo Madrid Pérez.

En ese sentido, el secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado comentó que en este momento ven complicado aterrizar al 100 por ciento el programa de apoyo contra las altas temperaturas.

Panorama difícil

Agregó que los recortes presupuestales los han obligado a priorizar las necesidades de las familias sinaloenses, determinando que a raíz de que muchas personas se han quedado sin trabajo, deben focalizarse en llevarles alimentos.

“Son pocos los recursos, por lo que hemos priorizado las necesidades haciendo frente al tema alimenticio. Estamos viendo ahorita cómo pudiéramos hacer para entrar con el tema del calor porque está compleja la situación económica. Las participaciones vinieron a la baja y a raíz de eso tuvimos que priorizar las necesidades; en ese sentido, le tuvimos que hacer frente al tema alimenticio y era algo para lo que no estábamos preparados, al menos no a esta magnitud”, señaló.

Cuestionado entonces si el programa de ayuda por la temporada de calor está en riesgo de no llevarse a cabo este año, el funcionario estatal comentó que buscarán la forma de llevar ayuda a la ciudadanía que lo necesita; sin embargo, aclaró que ahorita lo más importante es llevar alimento a las familias que lo necesitan y esto es a través de las tarjetas alimenticias.

En revisión

“Más que estar en riesgo, vamos a trabajar para no duplicar el trabajo, y, sobre todo, no duplicar, es decir, llevar abanicos, que fue lo que entregamos el año pasado a los lugares en donde no hemos llegado, de esta forma podemos decir que tendremos mayor cobertura convertida en mayor beneficio”.

Por último, añadió que tan solo el año pasado se entregaron cerca de 15 mil ventiladores en los diferentes municipios y comunidades serranas, por lo que en esta ocasión buscarán llegar a donde no han ido con el apoyo.

