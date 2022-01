Se comprometen a dar agua de calidad en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Después de un periodo de trabajo en casa por dar positivo a Covid-19, el alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, inició la semana de trabajo de manera presencial con diversas actividades en obras que se ejecutan en la ciudad de Los Mochis y el municipio de Ahome para mejorar la calidad de vida de todos.

Durante el recorrido de supervisión por las plantas potabilizadoras Comisión de Río Fuerte y José Hernández Terán de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) en Los Mochis, Gerardo Vargas Landeros expresó que, como siempre lo ha dicho; las plantas potabilizadoras no han tenido mantenimiento, “y sí así están las de Los Mochis, imagínense cómo estarán las de la zona rural”.

No obstante, el alcalde aseguró: “Lo que sí es bien importante, es que lo vamos a lograr y vamos a limpiar y sacar toda la cochinada de manera constante, resguardarlas y atenderlas, porque según lo que me informan es que hace años que no se hace”.

Leer más: A consideración de los padres el ingreso de niños a comercios en Los Mochis: Protección Civil

Vargas Laderos aceptó sentir molestia y coraje, no solo por lo que se ha hecho con el organismo de la junta de agua, y sobre todo con la sociedad.

“Y como me preguntan ustedes en los medios, no culpo a nadie, pero sí digo que no es posible que espacios como estos que nos suministran el agua que tomamos, por eso hago el compromiso de que sí vamos a recuperar la calidad y vamos a volver a tomar agua de la llave. Conozco y sé del sistema de agua del municipio y lo vamos a lograr”.

El alcalde Gerardo Vargas realizó un recorrido de supervisión por las plantas potabilizadoras Comisión de Río Fuerte y José Hernández Terán. Foto: Debate

Subrayó que se va a limpiar todo y hacer lo necesario para concretarlo lo más pronto posible “e incluso recuperar programas que implementamos cuando estuve al frente de la Japama como Los Guardianes del Agua y La Cultura del Agua”.

Gerardo Vargas destacó obras importantes en la Japama para mejorar el servicio. Foto: Debate

Leer más: Continúa hoy el pago de pensiones para adultos mayores en Los Mochis

Finalmente, agradeció la paciencia y confianza de los usuarios por pagar el servicio, “porque es muestra de que están viendo que estamos atendiendo muy rápido el tema de la mejora. Ven ellos que sí estamos avanzando y regresando los beneficios y así lo vamos a seguir haciendo para el beneficio de todos”.