Se confirman 11 casos de paludismo en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- En Sinaloa se han confirmado 11 casos de paludismo hasta la semana número 35, los cuales en su mayoría se encuentran en el municipio de Choix con siete casos, informó el subdirector de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Juan Carlos Navarro Guerrero.

Señaló que de acuerdo al boletín semanal de la SSA, el municipio de El Fuerte se mantiene en segundo lugar con dos casos, seguido por Sinaloa y Culiacán con uno, respectivamente.

Coordinación

“Estamos trabajando con todo el equipo de paludismo de la Secretaría de Salud que están acudiendo a las comunidades, es personal que se queda allá por 30 días y toman muestras de los pacientes sintomáticos y se manda a laboratorio para confirmar si es un caso de paludismo o no lo es”, señaló.

Indicó que los casos frecuentes han sido en zonas muy cercanas al estado de Chihuahua, en donde cruzan muy fácilmente las personas.

“Estamos en coordinación con los servicios de salud de Chihuahua. Son cifras menores pero los trabajos no han parado, no podemos parar los trabajos hasta que no se atienda el último caso”, agregó.

Recomendaciones

Señaló que la principal recomendación para evitar el contagio del paludismo que se contrae por la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles por lo que es muy importante retirar todos los cacharros que se encuentren en los patios para impedir que el mosco pueda crecer en el agua estancada.

Navarro Guerrero exhortó a la ciudadanía a evitar la automedicación, ya que esto podría tener un efecto contrario a lo que se espera.

“Es mejor ir a una unidad de salud y recibir el medicamento oportuno a estar atinándole y no saber realmente lo que estamos tomando y que muchas veces nos puede hacer un efecto a la inversa”.

Agregó que la Secretaría de Salud no se espera a que se confirmen los casos de zika, dengue, chikunguya o paludismo, ya que en cuanto se tenga un caso probable se atiende por parte de una brigada médica en las comunidades.

“No me voy a esperar que haya un resultado positivo, inmediatamente se manda la caballería con todas las personas que están trabajando en vectores para disminuir los riesgos y poder mitigar todo lo que exista alrededor. Se fumiga, se abatiza y se limpia con el propósito de eliminar todos los riesgos”.