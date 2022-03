Se desborda canal 23+700 en la colonia Santa Alicia en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El temor de los vecinos se convirtió en una realidad la madrugada de este lunes; y es que el canal 23-700 en el tramo de la colonia Santa Alicia, en Los Mochis, se desbordó y casi se mete el agua a los domicilios de la zona.

El punto del desborde fue en el puente ubicado en Liverpool y Agustina Ramírez en el asentamiento antes mencionado; en donde aún queda un gran encharcamiento.

Edgar, vecino de la zona comentó que fue cerca de las 19:00 o 20:00 horas cuando el agua comenzó a salirse de la obra hidráulica pero tiempo más tarde, el desborde fue mayor.

“El canal de desbordó por los dos lados, ayer (lunes) como a las 19:00 horas comenzó a salir el agua y en la madrugada se desbordó completamente ya”, indicó.

Asimismo, señaló que debido a esta situación llegó una maquina retroexcavadora y comenzó a poner un tapón de tierra a una de las orillas del canal a fin de evitar que siguiera tirándose el agua.

“Comenzaron los trabajos con máquina a tapar y pues así quedó el bordo. Las maquinas taparon ahí, no se si fueron los de Japama, pero en la madrugada de ayer (lunes) comenzó a tirarse el agua, indicó.

De igual forma, señaló que en repetidas ocasiones han tenido problemas con el mismo canal porque se tira el agua; sin embargo, destacó que nunca había sido tanta agua como para casi meterse a las casas e inundar la calle.

“Así de esta magnitud no había pasado, lloraba nada más por las orillas pero no así. No había llegado a este grado, sólo un hilito nada más. Ese bordo lo pusieron por eso no siguió tirándose”.