Se desborda dren en la Villa de Ahome, Sinaloa y desalojan a familias

Los Mochis, Sinaloa.- Las torrenciales lluvias que se presentaron esta mañana en la Villa de Ahome provocaron el desbordamiento del dren Jaime y el desalojo de 15 familias de sus viviendas.

Omar Mendoza Silva, delegado de Protección Civil en la zona norte, indicó que las personas que por seguridad se salieron de sus hogares optaron por resguardar sus pertenencias y guarecerse en casas de sus familiares antes que trasladarse al Cobaes de la Villa de Ahome, habilitado como albergue temporal.

Ante los pronósticos de lluvia para lo que resta de este día y mañana, el funcionario exhortó a la población atender la recomendación de no salir de su casa si no es necesario y si se sale, tomar todas las precauciones para salvaguardar la integridad física, como evitar lugares con encharcamientos y no permanecer bajo los árboles en caso de lluvia fuerte.

Asimismo, cuidar a los más pequeños de la casa, quitarlos de balcones, ventanas, puertas, mantenerlos en sitios seguros.

Recomendó también volver a meter a la casa la bolsa de la basura si está lloviendo y no pasa el camión recolector, para que no se vaya con las corrientes de agua y tapen las bocas de tormenta, que es lo que provoca el encharcamiento en los días de lluvia.