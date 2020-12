Se deslinda la Concaam Sinaloa de Martín López Félix

Los Mochis, Sinaloa.- Después de que recientemente el abogado Martín López Félix diera una declaración sobre su postura de las personas que recibieron los fíat de notario en Ahome, en la que mostró su desacuerdo por considerar que tenían un negro histalorial, el delegado de la Concaam, delegación Sinaloa, expuso que López Félix no pertenece a este organismo.

José Antonio Serna Valdés dejó claro que los únicos que pueden declarar a nombre de la delegación de Concaam Sinaloa o del poder a título de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, como subdelegados, en el norte del estado es Manuel de Jesús Mendoza Valenzuela, en la zona sur Juan Luis Quevedo Prado; y en el centro, María Sofía Torres, y en la zona centro sur, Jorge Medina.

"Nosotros somos una organización seria, una organización en donde las declaraciones que emitimos son concensadas, son coordinadas, son sujetas a un debate interno de los colegios y también de la propia directiva".

Añadió que las declaraciones nunca las van a hacer a título personal y en forma protagónica.

"Eso es una una situación que nos rige como regla o norma aquí en la confederación en esta delegación de Concaam Sinaloa, por ello nos deslindamos de las declaraciones que un abogado en este municipio de nombre Martín López Félix realizó a título de Concaam".

Agregó que no prejuzgan el contenido de la nota que dió el abogado, ya que fue a título personal, pero que se deslindan como confederación de esa declaración y no la reconocen porque no son las formas.

Destacó que López Félix no es presidente de ningún colegio de abogados y no es miembro de la Concaam.

Los miembros de nuestra confederación no son los abogados a título personal, los miembros de nuestra confederación son los colegios y asociaciones de abogados".

Con respecto a los 53 fíat que entregó el gobierno del estado, expuso que fueron demasiados los que se entregaron en el estado. (Puede leer: Concaam exige al Estado de Sinaloa supervisar los Fíat que han dado poder a los notarios públicos).

"No nos vamos a pronunciar en lo particular sobre ningún personaje, esto es una opinión en general sobre la relación que tiene el tema de las consecuencias de haber otorgado tantos fíat y que nos preocupa como gremio porque uno se cuestiona el funcionamiento de los mismos, porque las mismas autoridades tendrán que ponerse muy alerta, y a todos los abogados en el estado de Sinaloa se les hace un llamado en estar al pendiente de cómo se conducen los notarios porque somos vigilantes del estado derecho".