Se detiene operativo contra taxis de plataformas en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El operativo en contra de los taxis de plataformas digitales queda detenido en tanto no se determinan las acciones para su regularización, confirmó Gabriel Vargas Landeros.

El delegado de Vialidad y Transporte en el municipio de Ahome aclaró que no tiene muchos detalles con respecto a la reunión que se llevó a cabo este artes en la capital del estado entre autoridades de la Delegación y representantes de los choferes; sin embargo, la instrucción hasta el momento es detener las acciones.

"En Culiacán se van a dar los pormenores de esta reunión que se tuvo, pero la instrucción que yo sigo teniendo es que se suspenden los operativos hasta que se me gire otra instrucción. Hasta ahorita siguen trabajando ellos (choferes de Uber, Didi, entre otras plataformas) de manera normal hasta que no se me indique otra cosa, yo no estoy accionando", señaló.

Con respecto a las multas que se les aplicaron a algunos de los conductores, el funcionario estatal comentó que no tiene el dato de que se hayan exonerado, pues el tema que de igual forma, revisará la delegación estatal.

"Ese tipo de infracción se pueden pagar aquí pero para cualquier aclaración y otra cosa se tiene que contestar y mandarse a Culiacán o ya sea que vayan ellos directamente a Culiacán, desconozco en qué situación están".

Por último, añadió que sobre la intención de que estos choferes sean incluidos en una base de datos es algo que resolverá de igual forma, la Delegación pues él no tiene datos.

"La verdad es que tendría que esperarme para no anticiparme ante cualquier comentario que están dándose por todos lados, esperaré a que se me de una instrucción por parte de la Dirección y ya saldría yo a darles esa información que se me está dando, por lo pronto, la información se está dando en Culiacán y las personas que acudieron en representación de las partes afectadas", puntualizó.