¡Se dieron con todo! Debaten candidatos a diputados locales del distrito 03 de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Además de la presentación de sus plataformas electorales en el debate político organizado por el IEES, los candidatos a la diputación local del distrito electoral 03 de Ahome también se enfrentaron para demostrar quién es quién en esta contienda.

Un agarrón bastante notorio se dio entre el candidato Cecilio Gámez Portillo del partido PT y Bernardino Antelo Esper de la coalición Va por Sinaloa (PRI, PRD y PAN).

Cuando se vive el problema es cuando se conoce mejor. Hay por ejemplo, funcionarios que han estado en este sentido, en la situación en el Ceapas por decir así, que es el que aglutina las Juntas de Agua Potable y Alcantarillado, y en su momento pues no se hizo nada, expreso Cecilio Gámez para referirse a Bernardino Antelo, quien fue titular del Capas.

"Hoy dice por ahí que va a legislar en ese tema, yo creo que la legislación se debe de dar cuando ya tienes una meta, cumplirla, y si no la has cumplido, yo no sé cómo puedes prometerle a la gente que vas a cumplir, hoy quién te va a creer. En ese sentido Cecilio Gámez Portillo les ofrece legislar certeramente en beneficio de la gente más necesitada de mi distrito como es el 03", dijo.

Al respecto, Bernardino Antelo expresó: "En el Ceapas hicimos bastante por el gobierno de Sinaloa. Cecilio, con todo respeto, los números que hicimos ahí están, fue el año donde mayor inversión se tuvo en materia de agua potable en Sinaloa, de 300 millones invertimos mil 100 millones de pesos en solamente 6 meses que un servidor estuvo al frente de la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento".

El candidato por el PRI, PRD y PAN agregó: "Y quiero decirte que cuando yo estuve ahí, tú fuiste presidente del Comité Campesino 17, y lo que te gustó fue bajar recursos, tengo aquí varios apuntes de los tractores que bajaste, apoyo de infraestructura, pues yo creo que está claro que lo que tú quieres hacer en el Congreso del Estado es bajar más recursos para seguir en la agricultura, ya más delante compartimos si es necesario los datos de lo que has bajado, con gusto, que la gente sepa que apoyarte a ti es apoyar a la gente que le gusta bajar recursos para poder seguir haciendo su negocio...en la agricultura".

En su participación, el candidato de Redes Sociales Progresistas, Luis Gerardo Aguilera Beltrán, expuso que Bernardino Antelo mencionó que va a legislar en el beneficio de la ciudadanía, pero le recordó que ya fue diputado federal, una curul mucho más alta en la cual su única gestión fue empeñarse en una Ley de Ciencia y Tecnología, generar puntos y acuerdo con la extinta Sagarpa para el pago de apoyos a los trigueros, y que hasta la fecha se deben millones de pesos, aunque el gobierno diga que ya se pagó.

"La Ley de Ciencia y Tecnología que propone suena muy bonito, ingeniero, pero no sé si ha recorrido los cerros de Choacahui y Juricahui, que anduvo por ahí, pero si se acuerda en esos lugares ni internet tienen. Mi pregunta es cómo va ayudar su Ley de Ciencia y Tecnología".

Bernardino Antelo comentó al respecto:

"Un mensajito nomás a Luis Gerardo, candidato, se ve que eres un buen tipo amigo, nomás como seña te digo que en el 2014 tuve la oportunidad de ser director de Desarrollo Social del Municipio de Ahome y precisamente en los cerros de Juricahui, ahí en Choacahui y muchas otras comunidades indígenas nos tocó hacer un montón de apoyos en materia social que se han dejado de hacer".

Dijo que en ese lugar la inversión fue histórica, ya que se hicieron más de 80 baños, más de 20 pisos, techos, pies de casa, comedores comunitarios.

Creo que te falta más información, pero con gusto te la podemos compartir porque esto se trata de salir adelante y de trabajar juntos en pro del desarrollo municipio de Ahome.

Héctor Álvarez, candidato de Movimiento Ciudadano, mencionó a Cecilio Gámez que la vez pasada ganó Morena en coalición con el PT, y que en Ahome con ese gobierno ni siquiera para darle mantenimiento a la zona urbana sirvió.

Entonces, eso ya me está preocupando, no sé si haya una alianza por debajo del agua.

Asimismo, comentó que la autoridad electoral le pidió a Cecilio Gámez que no usara sombrero, a que él dijo que siempre lo iba a usar porque sino iba a sentir que pierde identidad.

A mí me preocuparía que llegue un diputado que si se le cae el sombrero, pues pierda la identidad, está complicado.

En cuanto a Bernardino Antelo, Héctor Álvarez, expuso que no le agrada que está en la política no por convicción, sino porque tiene un padrino muy fuerte con mucho poder en Sinaloa y que por eso llegó a ser diputado federal.

Este debate político participaron Bernardino Antelo Esper de la alianza Va por Sinaloa (PRI, PRD y PAN), Cecilio Gámez Portillo de PT, Héctor Álvarez Ortiz de Movimiento Ciudadano, César Ismael Guerrero de la coalición Morena y PAS, Hugo Melitón Ruiz del PES, Luis Gerardo Aguilar de RSP y Gilma Sierra del partido Fuerza por México.