"Se está sintiendo que no hay gobierno, que no hay autoridad en Sinaloa": Mario Zamora

Los Mochis, Sinaloa.- “En Sinaloa no hay gobierno, no hay una autoridad, no hay Estado de derecho”, expresó el priista Mario Zamora Gastélum, senador de la República del Congreso de la Unión.

En entrevista para Debate, el legislador sinaloense recordó el discurso del actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, durante su toma de protesta, cuando pidió a la ciudadanía estar atentos de él y de su familia porque no venía a robar ni a enriquecerse.

“Que cuando se le hagan señalamientos, entonces se acuerde de lo que nos pidió a los sinaloenses de que estemos observando y señalemos que las cosas no se están haciendo bien”.

¿Qué opina de la relación del gobernador con personajes como el alcalde de Culiacán o el secretario de Salud, Melesio Cuen?

Es un reflejo de lo que hay. Una parte importante de la democracia no es solo ir a votar, sino exigirles a las autoridades que den resultados. Ya van seis meses, es poco, pero no es poco para demostrar claramente cuál va a ser su forma y estilo de gobernar y de empezar a dar resultados, el tiempo se va volando.

¿Qué opina del juicio político que se inició contra Estrada Ferreiro?

El juicio político lleva una metodología. Entonces, es necesario que se lleve y se pongan los argumentos y que se vote en el Congreso del Estado para que después se ejecute lo que el Congreso en pleno haya decidido, pero no van a ganar nada en Sinaloa haciendo pura grilla.

Veía en notas periodísticas que también se le está pensando hacer un juicio político a la alcaldesa de Cosalá y entiendo que en Mazatlán, Guillermo Benítez trae cerca de 800 millones de pesos observados sin respuesta o sin ser aclarados en la Auditoría Superior de la Federación. Vemos a los municipios no haciendo nada o haciendo muy poco. Los vemos en la grilla.

Pónganse a trabajar y a dar resultados. Hay grandes oportunidades, el mundo necesita de México, el bloque económico del norte en Estados Unidos en pleito con China porque ya no quieren tener sus fábricas y sus inversiones allá, y México puede ser el destino de estas, el tema de los carros eléctricos, el tema de la energía, porque en el norte de México, incluyendo a Sinaloa, tenemos la calidad de radiación solar que se requiere para construir un programa para que todos los negocios puedan instalar celdas solares.

¿Cómo está la libertad de expresión en Sinaloa?

Es un pésimo camino. Ahí está copiándole al presidente y confrontando, polarizando, dividiendo, en lugar de unir y en lugar de sumar o de escuchar.

Bien lo decía Voltaire: “yo no pienso igual que tú, pero estoy dispuesto a dar hasta mi vida para que puedas expresar lo que piensas”.

Ya tienen el caso de Luis Enrique Ramírez y ¿de qué sirve decir que lo querían mucho y presumir de una amistad? La gente quiere justicia, quiere salir sin miedo y quieren saber que existe un Estado de derecho y una autoridad que tiene la capacidad de hacer que quien la haga la pague y que lo lleven a la justicia, no solo a quien lo hizo, sino conocer por qué, si hay un motivo, una razón y tope donde tope, ahí sí hay que hacer política, pero política de la buena, de la que va a resultados, de la que da confianza a la gente.

Qué triste, pero qué gran señal lo que sucedió, que no había pasado una semana donde en su conferencia semanera enfrentó a los medios y pasa la muerte de un compañero periodista, ícono de Sinaloa, del medio más importante como es Debate. Esas cosas no son fortuitas y es lo que tenemos que darnos cuenta, no agarrarlo a broma.

Un gobernador, un presidente de la República y un funcionario público tienen responsabilidad en sus palabras, porque tienen todo un aparato que los respalda, mucha gente que los ve, donde se utilizan recursos públicos para difundir, y debe entonces, pensar cada palabra que dice, porque sus palabras pueden tener consecuencias en mucha gente y quizá fue coincidencia, pero ahí están los hechos, una semana que salió a enfrentar, contradecir y hacerse el vivo contra un principio fundamental de cualquier democracia, que es la libertad de expresión, hay que decirlo, tenemos que defenderla todos, no solo es Luis Enrique o Debate, todos, no hay una sociedad en el mundo que viva bien donde no se cuenta con libertad para poder expresar lo que uno siente y cree.

¿Ve crisis política en Sinaloa?

Más allá de si se ve o no se ve, se está sintiendo. Se está sintiendo que no hay gobierno, no hay autoridad, no hay Estado de derecho. Se está sintiendo que no hay resultados, y más vale que el gobierno se ponga a trabajar, ponga manos a la obra para darle resultados a la ciudadanía. La gente quiere oportunidades de trabajo, de inversión para salir adelante. La gente quiere tener salud, quiere ir a la clínica y que haya medicamentos, la gente quiere seguridad de poder salir a la calle sin miedo.

EL PERFIL

Mario Zamora

Senador

*Nombre completo: Mario Zamora Gastélum

*Lugar de nacimiento: Los Mochis

*Trayectoria: Fue director general de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; consejero político estatal del PRI; Diputado local en la LIX Legislatura en Sinaloa. Contendió contra Rubén Rocha Moya en las pasadas elecciones por la gubernatura de Sinaloa. Es senador integrante de comisiones como la de Relaciones Exteriores.