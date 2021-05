Se extienden trabajos de limpieza del dren Juárez en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que es una gran cantidad de basura, escombro, muebles y demás desperdicios que se están sacando del dren Juárez en Los Mochis, autoridades municipales decidieron expandir el tiempo de los trabajos de limpieza.

Al respecto, Rael Rivera, director de Obras Públicas de Ahome comentó ya se terminó el tramo de este cauce que no cuenta con pavimento; sin embargo, dijo que es mucho lo que falta por trabajar.

“Ahorita estamos atacando la parte que está revertida de concreto, nosotros calculábamos una semana pero al ver todo el escombro y todo lo que hemos encontrado, creo que se nos irán otras dos semanas más”, indicó.

El funcionario municipal precisó que diariamente se saca entre 15 a 20 viajes de volteos de 7 metros de diversos desperdicios.

“Quiero exhortar a la ciudadanía para que nos ayuden a no arrojar basura, en el dren Álamos ya habíamos hecho la limpieza y al perecer que dejaron una caja de camioneta llena de llantas, se hizo un recorrido en el dren Juárez pero en el tramo de Álamos Country y la verdad encontramos cerca de una 40 o 50 llantas en el mismo dren”, dijo.

En ese sentido, señaló que es necesario que la ciudadanía se sume a estas acciones de limpieza ya que lo único que se busca es ayudar a que estos canales tengan mayor capacidad de desfogue en la temporada de lluvias.

La invitacion es a que nos ayuden, a que denuncien porque la verdad necesitamos actuar de otra manera como penalizando porque no nos están ayudando, vamos terminando de limpiar y ya están llenos los drenes de nuevo”.

Agregó que en cuanto al dren Mochicahui, actualmente trabajan en la zona norte esperando que para la próxima semana lleguen a la zona de la Tabachines 2.

Quienes detecten a una persona arrojando basura o demás desperdicios a cualquier de los drenes que están dentro de la periferia de la ciudad, pueden hacer la denuncia correspondiente al 911 en donde se atenderá de manera inmediata.

“Todos los drenes que pasan por la ciudad nos ayudan a desfogar las agua pluviales, por más drenaje que tengamos, si no tenemos la forma de desaguar toda esa agua, se nos va a taponear y provocar inundaciones, todo ese material que están tirando pues nos va a afectar, por más que estemos limpiando si no hay consciencia pues no hay dinero que alcance”.