"Se fortalece la educación de manera virtual": Yalenny Estrella Vinculación de la Unidad Los Mochis del IPN

Los Mochis, Sinaloa.- Sin duda alguna, la modalidad virtual en materia educativa se ha vuelto en los últimos dos años de contingencia sanitaria la forma de poder sacar adelante la preparación académica; sin embargo, para el Instituto Polítécnico Nacional esto no es una novedad, afirmó Yalenny Estrella, jefa de vinculación de la Unidad Los Mochis del IPN.

Y es que desde hace varios años su esquema educativo en su mayoría se basa en esta forma de recibir educación, peculiaridad que ha permitido que miles de personas, entre ellos, trabajadores, puedan concluir su formación académica.

Se tiene la modalidad Polivirtual, ¿qué significa?

Es una convocatoria en las modalidades no escolarizadas y mixta que el Instituto Politécnico Nacional ofrece en licenciaturas y bachillerato para este ciclo escolar 2022-2023.

¿Para quién está dirigido?

Para todas aquellas personas que no pudieron seguir sus estudios de bachillerato o licenciatura. El Politécnico trae esta opción de que puedas estudiar en línea sin costo, con gran flexibilidad de tiempos, en horario, en plataforma abierta las 24 horas del día para que puedas desarrollarte en diferentes roles pero además seguir tus estudios ,y eso te da gran desarrollo personal y profesional.

¿Esta modalidad virtual en el IPN surge a raíz de la contingencia?

El Instituto Politécnico Nacional ya tiene varios años lanzando a nivel nacional esta convocatoria, no nace a raíz de esta pandemia sino que el Poli tiene esta alternativa que ofrece a todas las personas que, como he señalaba, no han podido continuar sus estudios. Ahora con la nueva normalidad las herramientas de tecnología han cobrado un realce, pero ya trabajábamos desde antes en esta modalidad.

¿Cuál es la oferta?

Son nueve licenciaturas las que se ofrecen en el IPN: Administración y Desarrollo Empresarial, Archivonomía, Biblioteconomía, Comercio Internacional, Contador Público, Contador Público y Finanzas, Negocios Internacionales, Relaciones Comerciales y Turismo. También se cuenta con un bachillerato general y un adicional que es un bachillerato tecnológico bivalente que te dan una acentuación si así lo quieres en algunas de las 15 carreras técnicas que ofrece el instituto, y te diré que son de las más diversas.

¿Cuáles son los requisitos para quienes quieran unirse a esta familia del IPN?

Son la CURP, datos escolares (año y nombre completo de la escuela de egreso, promedio escolar al momento del egreso), contar con un correo personal y el pago de la ficha para el examen de admisión, de 480 pesos para personas del país y para extranjeros 980 pesos.

Una vez que se obtiene la solicitud del registro, tendrá que adjuntar digitalmente una fotografía a color, identificación con fotografía vigente y comprobante del depósito. Interesados podrán registrarse en la página www.ipn.mx, en el apartado de Convocatorias Proceso de Admisión Escolar 2022-2023 y ahí, en Modalidades No Escolarizadas en Media Superior y Superior.