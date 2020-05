Se fortalece siembra de arándano en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Con más de mil hectáreas abiertas al cultivo, el arándano se ha convertido en una atractiva opción de siembra en Sinaloa y aún tiene potencial de crecimiento con el uso de las tecnologías de producción en macetas especializadas y el manejo de sustratos especiales, afirma Victor Raúl Mercado Calles.

Entrevistado mientras efectuada un recorrido de supervisión en un predio de 12 hectáreas dedicado a la producción e investigación de este suculento fruto en las inmediaciones del Centro de Investigación Raúl Mercado Mexia (CIRMM ), afirmó que el cultivo ya comprobó que logró adaptarse perfectamente a los microclimas especiales del norte Sinaloa y ahora tiene potencial para seguir creciendo hacia otras zonas, gracias a la tecnología desarrollada por Didihu para cultivo sin suelo y a la experiencia adquirida en el manejo del fruto, el especialista consideró que la clave para seguir creciendo es mediante el uso de las nuevas tecnologías que permiten potencializar mejor las características de producción de este cultivo. “

A través de estos años hemos aprendido mucho sobre la marcha. Nos replantearnos muchas veces si era viable hacer esta inversión, así que decidimos ponernos a investigar y desarrollar la tecnología ideal para la conducción de sustratos en macetas especiales y sustratos a la medida del objetivo agronómico.

Afortunadamente lo resultados fueron impresionantes y la mejor prueba de esto, está en que lo que comenzamos con un pequeño proyecto 3.8 hectáreas, este ensayo animo a nuevos productores de la zona a experimentar con el cultivo, luego vinieron empresas agrícolas internacionales, hoy en día contamos con más de 1,200 hectáreas de producción en esta zona. Crecimiento que nos hace sentir muy contentos, ya que en la mayoría de los proyectos nos ha tocado ayudar gracias a las soluciones desarrolladas por el equipo de Didiju”.

El Debate

¿Cómo ven este cultivo en los próximos años?

Existe un temor infundado porque se está sembrando más y más superficie, no solamente en México, sino en otros países, por otro lado estamos viendo la demanda en aumento y que el consumidor comienza a buscar variedades específicas. Hay mucho trabajo aún por realizar en el marketing de la categoría de Blueberries para educar a los consumidores de los extraordinarios beneficios a la salud que provee el consumo de arándanos y con la situación actual del Covid19, la gente estará cambiando sus hábitos de consumo, dándole preferencia a una dieta que ayude a prevenir enfermedades. No debemos estar preocupados de estar creciendo la superficie en Mexico, chile o cualquier parte del mundo. Todos atienden la categoría para abastecerla durante todo el año en el anaquel y eso nos hace fuertes como industria. La preocupación de los productores debe ser lograr las calidades, no solo los volúmenes. Solo para ponerlo en contexto; a nivel mundial se producen aproximadamente 700,000 toneladas de Arandano, lo que equivale a el 10% de la producción de fresa a nivel mundial. Así que la oportunidad sigue siendo muy grande”.

El Debate

¿Cuál es la clave para salir adelante con el cultivo?

“Definitivamente la clave está en ser lo más productivo posible con calidad, lograr un cultivo intensivo con tecnología es el único camino. Hoy en día la agricultura convencional es muy ineficiente. El agua ya es un grave problema a nivel mundial, los suelos están muy trabajados y se generan enormes mermas en las aplicaciones en agua, nutrición y fertilización ya que no es una Agricultura de precisión. Ahí es donde entra la hidroponía con la maceta (ayuda a la comodidad y oxigenación de la raíz) y el sustrato especial de coco, el cual es un producto natural y orgánico que tiene propiedades maravillosas como la retención de agua y nutrientes. En un campo convencional de berries estableces 4 mil plantas por hectárea y con la aplicación del paquete tecnológico llegas a 9 mil, logrando un manejo eficiente, permite dar riego y nutrición incluso por inteligencia artificial y eso te hace ser mucho más rentable”.

Te podría interesar:

México busca asesoría de Alemania para la reactivación económica

México producirá 1,7 millones de toneladas de carne de cerdo este 2020

Sobrevive de la elaboración de empanadas de calabaza y pan de mujer