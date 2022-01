Se gana la vida por kilos: Demetrio vende ricas frutas de temporada en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Demetrio Fernández Olvera desde hace más de 30 años se dedica a la venta de frutas de temporada en la ciudad de Los Mochis para poder llevar el sustento a su familia.

Él es uno de los muchos comerciantes que están en diferentes puntos de la ciudad ofreciendo su producto desde temprana hora, pues su jornada empieza desde las 05:00 horas para ir al Mercado de Abastos y poder surtirse de los productos que ofrecerá.

Dejó su pueblo

Demetrio señaló que es originario de Choix, Sinaloa, pero desde hace muchos años vive en esta ciudad, pues en su pueblo en Choix no vio futuro ni progreso.

“Yo comencé a trabajar hace como 40 años en la Yarda Grande, y años después decidí moverme por mi cuenta, ahora soy mi propio patrón y decido cómo y cuándo trabajar. Con este trabajo he sacado adelante a mi familia, no es mucha la ganancia, pero sí nos deja para poder salir adelante con los gastos de casa, pues las ventas en los últimos años han bajado de manera considerable, sobre todo por la pandemia, que vino a complicar la vida de todos, no solo de los comerciantes”, subrayó.

Los productos que vende los compra en el mercado de abastos la yarda. Foto: Óscar Flores/ Debate

Las ventas

Don Demetrio señaló que él es el único de su familia que se dedica a la venta de fruta de temporada, pues a sus hijos no les gustó dedicarse al comercio y sí decidieron estudiar un carrera para salir adelante por su cuenta.

“La sandía, la naranja y la mandarina es lo que vendo más; sin embargo, yo ofrezco una gran variedad de frutas de temporada, la cual no es muy fácil vender, debido a que hay mucha competencia, pero afortunadamente tengo a mis clientes y pues, también los clientes de paso”, resaltó.

Finalmente, don Demetrio precisó que actualmente el dinero que obtiene es para su esposa y él, ya que sus hijos están por su cuenta, pero en su momento, de este comercio salió para darles lo que necesitaban.

“Yo actualmente no me vería trabajando en otra cosa, ya que por mi edad y porque no tuve estudios no podría estar en otra cosa; lo único que puedo hacer es la venta de la fruta de temporada”, subrayó.