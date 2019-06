Se incrementa la demanda de pasaportes mexicanos

Los Mochis, Sinaloa.- Cada día se atiende a por lo menos 80 personas en la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó Diana Orduño Báez, responsable de la dependencia, quien agregó que de enero al mes de mayo se realizaron 5 mil 524 trámites, de los cuales 4 mil 468 resultaron como pasaportes entregados.

La funcionaria municipal explicó que durante las últimas semanas la demanda de solicitudes para este documento oficial se ha incrementado en gran medida, en especial por el periodo vacacional cercano.

Trámites

Orduño Báez comentó que el trámite de solicitud se hace única y exclusivamente mediante una cita, la cual debe de pedirse en el call center 01 800 80 10 773 en un horario de 8:00 a las 19:00 horas que se maneja a nivel nacional.

“Ahorita estamos atendiendo a un promedio de 80 personas citadas diarias. Nosotros no podemos subir el número de trámites diarios porque eso no lo manejamos nosotros, nosotros no manejamos el call center, lo manejan en la Ciudad de México. Quiero decir que al haber más demanda pues se van reduciendo los espacios. Eso significa que en este momento se están dando las citas en un promedio de un mes, eso es lo que están tardando, un mes para dar la cita”, abundó.

En ese sentido, la funcionaria indicó que el solicitante del pasaporte mexicano debe, además de tener cita previa, contar con todos los requisitos, pues de lo contrario estaría perdiendo al menos un mes.

“Es muy importante que cuando vengan a la oficina traigan todos los requisitos, el pago realizado, los documentos que se piden, la cita previa, todo lo que se necesita, pues si le falta algo, en la oficina no le podemos reagendar. Significa que perderá su cita y tendrá que hacer todo el trámite en un mes más”, expresó.

Resultado de solicitud

Por último, precisó que si todos los requisitos están en orden, el pasaporte mexicano tarda de entre tres a cinco días en llegar a la oficina de Ahome.