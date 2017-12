Se instala el Consejo Municipal y distritales electorales

Los Mochis, Sinaloa.- El Consejo Municipal Electoral tomó ayer la encomienda de sacar adelante los comicios de presidente municipal, síndico procurador y regidores a celebrarse el 1 de junio del 2018.

Los Consejos Distritales, que son cuatro, estarán encargados de dirimir las diputaciones locales, informó José Encarnación Torres Camacho.

El Distrito 02 inició trabajos a las 13:00 horas de ayer. Foto: EL DEBATE

LAS FUNCIONES

El presidente del Consejo Municipal manifestó que todas aquellas dudas o interrogantes que salgan en el proceso, tanto de los partidos políticos como de los independientes, serán visualizados en competencia de este organismo electoral.

Asimismo, el profesor reconoció que se forjó entre las filas del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES). “Nosotros estamos con competencia en todo el municipio, para sacar adelante la elección de alcalde, síndico procurador y regidores”, sostuvo.

Igualmente, Torres Camacho abundó que su papel como docente fue fundamental para incursionar en el proceso electoral.

“He estado siempre en la academia, soy profesor universitario de posgrado actualmente. Estuve como secretario de un Consejo Municipal, estuve como secretario de un Consejo Distrital, fui presidente de un Consejo Distrital, y ahora la presidencia de este Consejo Municipal”, añadió.

Titulares del Distrito 03 arrancan labores. Foto: EL DEBATE

LOS RETOS

En este tenor, el funcionario relató que una de las más grandes ambiciones de todo el personal, tanto del IEES como del INE (Instituto Nacional Electoral), comprende proceder correctamente para que actores políticos y ciudadanía tengan completa certeza de los resultados.

“El reto es no sólo hacer las cosas bien, sino que todo el mundo sepa que se están haciendo bien las cosas, de que no haya impugnaciones por razones que no sean las correctas, que las cosas transcurran de acuerdo con la normalidad”, reconoció.

El Distrito 04 comprende Ahome y parte de Guasave. Foto: EL DEBATE

TRANSPARENCIA

En este sentido, Torres Camacho agregó que se pretenderá transformar al Consejo Municipal Electoral en un sitio capaz de ofrecer garantías y claridad a los candidatos independientes y a los emanados de los institutos políticos.

“Queremos que los partidos políticos y los candidatos independientes encuentren a alguien que los atienda siempre, que les dé resultados; que si alguien presenta alguna impugnación, algún recurso, que se le dé el cauce correspondiente”, destacó.

Finalmente, el titular del Consejo Municipal Electoral reiteró que deberán primar los principios de democracia y claridad electoral.

“Todo estará de acuerdo con la ley, con lo grandes principios de legalidad y estaremos dispuestos a respetarla”, concluyó Torres.

El Distrito 05 lo preside Elizabeth Obeso Haro. Foto: EL DEBATE

PARA ENTENDER...

LAS FASES DEL PROCESO ELECTORAL

Ayer tomaron protesta los integrantes de los Consejos Distritales y del Consejo Municipal por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES). Igualmente, ya fueron nombrados con anterioridad los seis consejeros distritales federales que se instalarán el 8 de diciembre a las 10:00 horas por el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), situado en la ciudad de Culiacán, informó Juan Manuel Pintado.

El vocal ejecutivo del INEen Los Mochis destacó que esta es la primera etapa del proceso electoral, ya que apenas se conforman los diversos órganos.

“Al mismo tiempo, nosotros ya estamos trabajando, nos estamos adelantando con la delimitación de casillas, ya sabemos cuántas casillas vamos a instalar, o a proponer instalar, que son 638, aproximadamente”, manifestó Pintado. Agregó que ya se tiene un estimado previo de los capacitadores asistentes y supervisores electorales.

OPINIONES:

EL RETO PARA LAS INSTITUCIONES

La presidenta del Consejo Distrital 02, Norma Lidia López Armenta, indicó que uno de los compromisos de su organismo es con la sociedad, por lo que, agregó, los organismos y sociedad civil deben colaborar para que el proceso se dé en forma.

“Estaremos pendientes en la manera en la que podamos coadyuvar. Sacar adelante la jornada electoral del 2018 es un reto para las instituciones, por que en un solo comicio elegiremos representantes locales y federales”.

López Armenta inició hace más de 25 años como capacitadora en el IFE, luego en el INE. En el Consejo Electoral empezó desde 1995.

Norma Lidia López, presidenta Distrito 02. Foto: EL DEBATE

LABOR CLARA Y TRANSPARENTE

Martín González Burgos comenzó su trayectoria dentro del INE desde el 2004. “Hemos estado en el 2010 en la elección de gobernador, en el IFE como consejero electoral el 2012, 2015, 2016, tres procesos electorales”, explicó.

Externó que su labor será clara y transparente al interior del Consejo Distrital 03.

“El reto del proceso electoral es que las cosas salgan con transparencia, que la ciudadanía acuda a votar”, comentó.

Igualmente, pidió a los electores confiar en los procesos, en las elecciones y en todos los candidatos, para ejercer un voto responsable e inteligente.

Martín González, presidente Distrito 03. Foto: EL DEBATE

UN DISTRITO COMPARTIDO

El distrito electoral 04 se conformó con una parte de la población de Ahome y del municipio de Guasave; sin embargo, las funciones de sus integrantes son las mismas, declaró Brenda Sauceda.

“La diferencia radica en la población, compartimos con Guasave. No tiene que ver con el territorio, sino poblacional”, detalló la presidenta.

En los comicios anteriores, Sauceda se desempeñó como presidenta en este distrito, por lo que es la segunda ocasión en la que ostenta la titularidad.

“En los procesos anteriores estuve de capacitadora, supervisora, siempre en la labor”.

Brenda Sauceda, presidenta Distrito 04. Foto: EL DEBATE

COMPROMISO CON EL ÉXITO

La titular del Consejo Distrital 05, Elizabeth Obeso, aseguró sentirse muy capaz en el proceso electoral que recién arranca. Manifestó tener un equipo con capacidad para llevar a cabo las tareas que se requieran, por lo que declaró un compromiso pleno con la ciudadanía y los comicios.

“Tengo once procesos electorales, doce con este, en los cuales he aprendido, he trabajado y me siento muy capaz de sacar este proceso electoral”.

Igualmente, comentó que seguirán dos sesiones por mes, donde se tomarán las decisiones del Consejo. Posteriormente, se invitará a los representantes de los partidos.

Elizabeth Obeso Haro, presidenta Distrito 05. Foto: EL DEBATE

