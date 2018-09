Se inundan calles de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Con una lluvia de más de 50 mm de agua que se registró la mañana de este sábado en Los Mochis, diversas calles de la ciudad se inundaron siendo las más afectadas las intersecciones de Degollado y Justicia Social, Canuto Ibarra e Independencia y Gabriel Leyva y Centenario, en esta última hace unos días se anunció el nuevo Pluvial Centenario.

Autoridades municipales realizaron el desfogue de calles. Foto: EL DEBATE

Ante la contigencia ambiental, Protección Civil y autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) procedieron a realizar el desfogue de las aguas de las calles antes mencionadas para evitar que el agua se pudiera introducir a las casas.

Sergio Liera Gil señaló que esta lluvia se presentó debido a los remanentes de una baja presión que se encuentra en el Océano Pacifico, cercano a las costas de Baja California Sur, el cual provocará diversas lluvias fuertes durante el transcurso de este sábado.

Varios cruceros se vieron afectados por las inundaciones. Foto: EL DEBATE

Vecinos del fraccionamiento Jardines de Guadalupe, cercanos a la intersección de Gabriel Leyva y Centenario, mencionaron que hace mucho no se había inundado tanto como hoy y que las acciones de las autoridades no han sido rápidas para atender los problemas de inundación que se presentan desde hace años.

“Hace mucho que no se inundaba así de fuerte, no había llegado hasta arriba y ahora sí; según construirán el Pluvial pero no se ve que hagan algo para evitar que se siga inundando”, mencionó Vianey Feliz.

Por lo pronto, Protección Civil se mantiene desfogando las vialidades inundadas.