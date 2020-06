Se libera la distribución de cerveza en Los Mochis: temen aglomeraciones

Los Mochis, Sinaloa.- El pasado lunes se liberó la distribución de cerveza y podría ser hoy cuando inicien con la venta al público en depósitos, tiendas de conveniencia, supermercados y agencias en la ciudad de Los Mochis.

Omar Mendoza, coordinador de Protección Civil en la zona norte, comentó que tal como se dio hace algunos días, se teme que exista un descontrol al momento de las compras; sin embargo, apostó a la cordura ciudadana para evitar aglomeraciones que pudieran ser un riesgo de contagio del Covid-19.

“La venta ya está permitida, el establecimiento surtido ya puede vender, pero se les está pidiendo que se reserven para hacerlo casi al mismo tiempo porque si no, se va a generar las mismas filas que se han presentado en días pasados. La recomendación que les estamos haciendo es que nos tengan un poco de paciencia para que ya que estén todos básicamente surtidos pues ya inicien de manera normal la venta de este producto”, indicó.

El funcionario estatal señaló que la expectativa en esta ocasión, teniendo el antecedente del descontrol registrado en las agencias de cerveza, es que los compradores se conduzcan con responsabilidad, atendiendo las recomendaciones del sector salud que es la sana distancia, así como el uso obligatorio del cubrebocas.

Lo que se registró en las agencias fue un caos vial, pero no había gente haciendo filas, no se les permitió bajar del vehículo y así evitar una propagación porque la gente que llegaba le daban el servicio al vehículo; básicamente no tuvimos un riesgo alto de contagio.”