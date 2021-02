Se lleva buen avance en más de la mitad de los municipios de Sinaloa para candidaturas comunes a la alcaldía: PAN

Los Mochis, Sinaloa.- En más de la mitad de los municipios del estado de Sinaloa se lleva un buen avance para ir en candidaturas comunes a las alcaldías entre el PAN y el PRI, informó Juan Caelos Estrada.

El presiente del PAN en Sinaloa dijo que no mencionará nombres por respeto a los aspirantes de ambos partidos, pero destacó que los avances en las negociaciones se están dando en más de la mitad de los 18 municipios del estado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Comentó que para llegar a las negociaciones ha faltado que los diversos partidos que participan, primero en la coalición y luego en el tema de las candidaturas comunes, no se hayan puesto de acuerdo para el lanzamiento de la convocatoria.

Leer más: Ayuntamiento de Ahome le vende área verde a la CFE

"En el caso del PRI que la lanzó ya hace un buen tiempo, definió candidatos en todo el estado y ahora pues no deja de ser una complicación. Nosotros estuvimos aguantando ese tema no porque hayamos querido sino en aras de construir lo mejor para Sinaloa y estamos esperando que en algunos municipios, ellos se puedan bajar y nosotros pues no lancemos convocatorias precisamente en el resto de los municipios donde ellos encabezarían", dijo.

Asimismo, expresó que tienen que buscar que el resultado final sea el mejor, pero que muchas veces no necesariamente el mejor resultado va a ser candidatura común.

"Porque al fin de cuenta lo que estamos buscando y tenemos que privilegiar es el tema federal, el Congreso del estado y también la gubernatura, sin dejar de lado las alcaldías, pero en ese sentido estamos trabajando y creo que llevamos buen avance en la mayoría de los municipios, tenemos que aclarar que no en todos".

Añadió que aún les quedan unos días todavía poder avanzar en las negociaciones.

Y si en algún momento en algún municipio no nos pudiéramos poner de acuerdo, pues se entiende y lo vamos a poner sobre la mesa. Estamos haciendo los esfuerzos, yo creo que todo se puede mientras sigamos en la mesa de negociaciones.

En cuanto a la aspiración del presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, por la presidencia municipal, y quien a dicho que el PAN en Ahome va solo y no en coalición, expuso que Ariel Aguilar es un buen cuadro de Ahome y ha hecho un trabajo excelente.

"Y se le reconoce al PAN aquí en Ahome como la posición que realmente nadie más salió a mostrar en los meses anteriores. Fue el PAN en Ahome quien estuvo señalando los errores del gobierno morenista y de alguna manera proponiendo alternativas a los problemas de la ciudad".

Leer más: Se respetarán medidas sanitarias en tianguis populares del municipio de El Fuerte: Vendedores

Añadió que es uno de los aspirantes y es de manera muy legítima su aspiración.