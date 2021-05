Se mantendrán las medidas sanitarias anti Covid-19 en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Cambiar el estado de Sinaloa a color verde en el semáforo epidemiológico no significa que la contingencia por el Covid-19 haya terminado, declaró Francisco Espinoza Valverde.

En ese sentido, el director de Salud Municipal de Ahome estableció que aún sigue contagiándose la gente e incluso hay quienes siguen perdiendo la vida a consecuencia de esta enfermedad.

Consideración

Por ello, anunció que al menos por parte del municipio de Ahome no bajarán la guardia y eso incluye que los protocolos sanitarios continuarán como hasta el día de hoy, pues lo que se busca es disminuir todavía más el número de contagios de Covid-19.

“Independientemente del semáforo que nos encontremos de cualquier forma hay personas que van a estar siendo contagiadas o positivas al virus, de tal forma que no vamos a bajar la guardia. Seguiremos insistiendo todo el tiempo en seguir todas las medidas sanitarias como el lavado de manos con agua y jabón, el uso de cubrebocas, el distanciamiento y evitar aglomeraciones. Es algo fundamental para esta pandemia, aunque las personas se encuentren vacunadas no hay que bajar la guardia, porque si bien la vacuna nos da protección, no sabemos muchas cosas aún sobre este tipo de inmunización”, señaló.

No bajar la guardia

De igual forma, comentó que aunque un gran número de la población ya ha sido vacunada o está siendo beneficiada con este biológico, existe un 70 por ciento de inmunización, es decir, no existe una garantía del 100 por ciento para no contraer el Covid-19.

Espinoza Valverde señaló que esperarán indicaciones de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, pero aun así pide a la población no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias no sólo para bajar el número de contagiados, sino para evitar que más personas pierdan la vida a causa de este padecimiento.