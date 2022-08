Se pierde resultado de auditoría de la ASE a Japama correspondiente al 2020

Los Mochis, Sinaloa.- De manera extraña y sin que nadie pueda dar una explicación, el resultado de la auditoría hecha por la ASE a la Japama correspondiente al ejercicio del 2020 no existe, al menos, en la dependencia no existe el documento en físico, declaró el alcalde Gerardo Vargas Landeros.

Entrevistado al respecto, el funcionario municipal dijo que la mañana de este viernes precisamente solicitó al gerente general de la paramunicipal Raúl Pérez Miranda este documento y al descubrir que no se tiene, se giro instrucciones para que se solicite una copia a la Auditoría Superior del Estado.

"Pregunté hoy a Raúl si tenía el estudio en donde marcaba el resultado de las observaciones de Japama el 2020 y me dice que no, yo considero sin obviamente asegurar, que se lo entregaron a la administración anterior durante el transcurso de enero a octubre porque fue de ellos y no se encontró en el organismo ese documento final", indicó.

El funcionario municipal señaló que efectivamente les han llegado documentos de la ASE sobre algunas observaciones a fin de que se solventen pero el resultado de la auditoría hecha al periodo del 2020 no tiene.

"Dice Raúl que si les han estado llegando documentos de parte de la Auditoría para solventar alguna circunstancia que no son nada grave pero el documento con el resultado final no está, lo que si le dije es que no estuviera esperando a que se lo enviaran que él, que lo pidiera a la Auditoría Superior o que mandara algo".

De igual forma, aclaró que de cierta manera el que no esté una copia del resultado no es tan delicado porque se solicita una copia a la ASE, área que tiene en este caso, el expediente original y es quien también tiene la facultad de requerir la respuesta a las observaciones que surjan.

"No es delicado porque independientemente si no aparece, la Auditoría Superior del Estado tiene el documento original porque fue quien hizo el estudio pero se va a estar solicitando información para ver si ya solventaron las irregularidades que se tengan".

Por último a pregunta expresa su tienen el resultado de la Auditoría que la pasada administración realizó, Vargas Landeros confirmó que tampoco, "si no está la del 2020 imagínate las demás", enfatizó.