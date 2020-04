Se plantan productores en oficinas de Multigranos en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Productores afectados por Multigranos se plantaron en las oficinas administrativas de la empresa para exigir una solución definitiva al rezago en los pagos.

En la protesta participaron productores representativos de las diferentes zonas de producción encabezados por Juan Díaz Escobar, presidente del Comité Municipal Campesino número 5, quien exigió que se brinde una solución definitiva a este grave problema.

"Ayer, como ustedes lo vieron, se hizo la toma de las bodegas en la zona industrial Jiquilpan y en El Carrizo con la intención de retirar el grano de los productores, pues ya estamos en una situación que es insostenible de verdad, debido a que las casas comerciales, nuestros proveedores, ya nos dieron el último plazo para pagarles.

Manifestó que el objetivo de acudir a las oficinas administrativas fue darle seguimiento a la propuesta que realizó el empresario.

"Quedó este señor en pasar en comodato en renta las bodegas para poder hacer un trámite ante las instituciones crediticias y que se consiga un crédito y se les pague con estos recursos a todos los productores, pero, al parecer, esto no ha funcionado porque este señor no ha firmado tales documentos, por lo cual no se puede hacer ningún trámite"

Manifestó que esta situación volvió a provocar el enojo natural de los productores que ya de por sí se encuentran sumamente molestos.

"Este señor está, yo creo, aferrado o monta en su macho a no pagar y pues esto deja desamparada a muchas familias pero al final del día es un golpe muy duro a la economía de los de los que producen, entonces no estamos de acuerdo y no vamos a ceder un solo centímetro hasta conseguir el pago".

El dirigente pidió el apoyo de todos los campesinos para que les ayuden en esta lucha porque finalmente es en defensa de todos los productores.

También te puede interesar:

México aumenta 13.6 % producción de trigo panificable

Labranza mínima baja los costos en el agro en Sinaloa

Jornaleros están activos en plena pandemia de Covid-19