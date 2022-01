Se posponen las Ferias de Bienestar en Ahome por casos de Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Debido al incremento de casos positivos de Covid-19 y el temor de una cuarta ola, el gobierno municipal de Ahome por recomendación del Consejo Municipal de Salud, tomó la decisión de posponer la Feria del Bienestar.

Así lo dio a conocer el alcalde Gerardo Vargas Landeros, quien dijo que está medida estará vigente en las siguientes dos semanas en espera del comportamiento de la pandemia y los contagios.

"Acabamos de tomar una decisión en base a que esta variante de Covid-19, Omicron todo indica que es más contagiosa pero menos letal según la experiencia que se ha tenido en todo el mundo, por ello lo que vamos a hacer primero como gobierno es suspender las Ferias del Bienestar en los próximos 15 días, nos vemos en la necesidad de hacerlo porque son ferias y aunque llevan muchos servicios hay gente que está estacionada y eso no se ocasiona mayor posibilidad de contagio, entonces lo vamos a tener que suspender, así lo determinó el Consejo Municipal de Salud", señaló.

Asimismo, indicó que con lo que respecta a restaurantes, bares y demás negocios de igual manera como ya lo han dicho en estos días, van a apretar para que se respeten los aforos recordando que se redujo al 80 por ciento así como los horarios y la orden de que los protocolos sanitarios se respetarán al 100 por ciento.

"Nosotros no estamos en semáforo rojo, eso es una gran ventaja que tenemos pero no tenemos que esperar a llegar al rojo para poder apretar, ahorita lo vamos a apretar para tomar esas previsiones y cada vez que alguien me recuerda el tema del crucero me doy cuenta que la decisión que tomamos el conjunto es la más adecuada, así es que vamos a ver cómo es el comportamiento".

Contagios en funcionarios

En ese sentido, confirmó que hasta el momento, ya hay casos positivos a Covid-19 dentro de su gabinete siendo el director de Inspección y Normatividad, Enrique Miranda quien el contagiado así como su propia asistente de nombre Karen.

Ante ello, giró instrucciones para que se inicie un programa permanente d e sanitización en todas las instalaciones del Palacio Municipal.

"Sí ha habido, definitivamente que sí ha habido anoche di las indicaciones para que estuvieran sanitizando todas las áreas, metro por metro cuadrado, cada pasillo, todo el Palacio Municipal, el director de Normatividad salió con covid, también una de mis asistentes la licenciada Karen salió a pasar fin de año a Culiacán y se sintió mal, llegó y nos reportó que había salido positivo en Covid, afortunadamente no estuvo en Palacio, está en su casa y me han reportado dos o tres gentes más, entonces es que tomamos esa medida de sanitizar Palacio de manera inmediata", abundó.