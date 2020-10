Se presentan directivos del IMSS de El Fuerte y generan manifestación

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de la indicación que había en torno a que no podían presentarse a su lugar de trabajo en tanto no se diera una solución a la exigencia de su salida definitiva, este martes, el director y la administradora del IMSS Bienestar de El Fuerte llegaron este martes a trabajar.

Esto generó la molestia del resto de los trabajadores, entre ellos, médicos, enfermeras, personal de intendencia y trabajadores en general de este hospital de El Fuerte, quienes nuevamente decidieron manifestarse de manera pacífica hasta que los implicados abandonaran las instalaciones, lo cual, hicieron minutos después sin provocar ningún tipo de encontronazo.

Al respecto, José Julián Ruíz, líder sindical señaló que la indicación que se le había dado es que estas dos personas no podrían ingresar a la clínica hasta que el miércoles se diera una respuesta definitiva.

“Si se tomó la decisión de tomar las oficinas administrativas esta mañana con apoyo de los secciónales de Mochis hasta que esto llegue a un acuerdo, ya los directivos ya se retiraron de las oficinas. Ellos lo que nos comentaron es que tuvieron indicación de la Central, de la doctora Gisela Lara Saldaña que es la titular del IMSS Bienestar, esas fueron las respuestas que nos dieron ellos, se retiraron pacíficamente, sin ningún altercado decidieron retirarse", indicó.

Asimismo atribuyó a un sentido de confianza de parte de los administrativos el que los llevó a presentarse; sin embargo, aclaró que la postura sigue siendo la misma, no permitirles el pase al hospital debido a que en todo momento se han conducido de mal forma hacia la base trabajadora.

“La verdad nosotros pensamos que ellos estaban confiados a que al presentarse el día de hoy como si nada la base trabajadora iba a estar conforme, que iba a aceptar una vez más los múltiples atropellos que han hecho. Lo que pasa es que nuestro Secretario General Alfredo Jiménez Noriega nos dio indicaciones de que si ellos se presentaban nosotros tomáramos la oficina, esa fue la determinación el día de ayer ya se está platicando con nuestro líder nacional para que esto se solucione de la mejor manera”.

Señaló que será el día de mañana cuando sostengan una reunión no sólo con el líder sindical sino con el mismo delegado del Instituto Mexicano del seguro social en el estado de Sinaloa a fin de llegar a un acuerdo insistiendo en que lo que se busca es que estas dos personas dejen de laborar en la clínica.

“Mañana a mediodía o por la tarde viene nuestro Secretario General Alfredo Jiménez Noriega y el titular del programa, el señor delegado para ver esta situación. Tenemos indicaciones de manifestarnos las 24 horas si es posible hasta el día de mañana hasta que llegue nuestro Secretario General y el titular del programa ya no va a haber marcha atrás con respecto a estas autoridades administrativas que es el director y la administradora”.

Por último advirtió que de no llegar a algún acuerdo la toma de la clínica sería de manera permanente afectando seriamente a la ciudadanía aunque aclaro que eso no es lo que se busca voz en dicho hospital se atienden a personas no sólo de ese municipio sino de Choix y de Chihuahua.

“Nosotros sólo esperaríamos indicaciones de nuestro líder nacional para ver qué acción se tomaría porque esto no nada más es tomar porque sí, porque se afectaría a la población, a los derechohabientes y a los mismos trabajadores, nosotros siempre nos hemos manejado con las indicaciones de los superiores para que todo llegue a la mejor solución para la base trabajadora”, enfatizó.