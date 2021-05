Se pronuncian por impulsar verdaderamente el desarrollo de Ahome candidatos a la diputación federal 02

Los Mochis, Sinaloa.- Con la ausencia del candidato de la coalición PRI-PAN y PRD, Agustín Peña, quien se disculpó ante las autoridades electorales para no estar presente por motivos de salud, candidatos a la diputación federal por el segundo distrito electoral presentaron sus principales propuestas y programas que emprenderían en caso de resultar ganadores de la próxima elección que se desarrollará el 6 de junio.

El debate organizado por las autoridades del Instituto Estatal Electoral se desarrolló a partir de las 18:00 horas y en este participaron; Carlos Diaz de León del Partido Fuerza por México

Miguel Angel Orduño Torres, candidato del Partido Redes Sociales Progresistas; Criselia Sanchez Luque, del Partido Encuentro Solidario; Brenda Alicia Latigo Ruiz, de Movimiento Ciudadano y Ana Ayala, candidata de Morena-PAS.

Brenda Latigo Bendra Látigo señaló que no es posible que existan políticos insensibles que no atiendan las justas necesidades de sus representados: Señaló que en México no se necesitan más leyes, sino que las existentes sean aplicadas.

Reveló que no se requiere que solamente los recursos bajen sino que absolutamente todos sean transparentados y acusó que Morena no ha tenido transparencia.

Reveló que no se requieren más servidores públicos sino ciudadanos comprometidos que tengan la voluntad y la fortaleza para sacar adelante al país.

Catalogó como urgente transformar la política y le pidió a la población para que este 6 de junio no volvamos al pasado, ni tampoco fanforronen conque han sido la esperanza de México, porque no han sido la esperanza de México. Urge que alcemos esta voz, tenemos muy poco tiempo.

Querian gente nueva aquí estoy, requerian nuevos rostros con muchas ganas de trabajar. No he sido politica, he sido servidora durante más de 15 años y estoy totalmente comprometida.

Por su parte, Ana Ayala Leyva, de la coalición juntos hacemos historia, reveló que hoy los recursos se destinan para el bienestar y la armonia de los adultos mayores, en asegurar un pleno desarrollo para los niños y los jovenes; en nuestro presente los recursos son de todos; la transformación está en marcha y juntos continuaremos haciendo historia, este 6 de junio vota por la esperanza.

“Represento un proyecto enpático con las necesidades sociales, soy una convencida de que nuestra tarea es transformar las limitaciones en oportunidades, nuestro proyecto legislará soluciones con compromisos firmes y cercanos al pueblo ahomense, durante toda la vida me he conducido con congruencia, a mi me define el trabajo son una mujer respaldada por resultados y reitero toda mi capacidad y energia estará centrada en construir y gestionar condiciones para una vida mas justa, digna e incluyente en donde todos puedan potenciabilizar sus talentos y capacidades.

Criselia Sanchez Luque, del Partido Encuentro Solidario, señaló que llevará la voz de las mujeres al Congreso nacional y hara valer la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de la violencia y revisará que es lo que esta fallando

Propuso legislar en favor de la difusión de la diversidad de las riquezas socioculturales, actualmente el Instituto de los Pueblos Indígenas está a cargo de esto, pero en el 2019 tuvo un subejercicio del 93 por ciento y esto revelaque no se cuenta con los programas correctos o no se cuenta con el personal calificado por lo que se propone crear y fomentar programas de difusión de nuestras tradiciones y talleres de enseñanza de nuestra lengua y legislar en materia de derechos indígenas a nivel nacional.

Miguel Orduño Torres, del Partido Redes Sociales Progresistas, consideró como primordial exigirle a la presidencia de la república y a nuestras autoridades estatales que incluyan en los próximos presupuestos los recursos para la conclusión de una vez por todas de la carretera que conecte al municipio de Ahome desde topolobampo a la ciudad de Chihuahua y hasta el Sur de los Estados Unidos, visualizado desde hace más de 100 años y aunque suene guajiro tenemos que hacer del municipio de Ahome un Monterrey de occidente potenciando las actividades productivas sobre todo la agroindustrialización aprovechando la productividad agrícola de la región, pues tenemos que dejar solo de ser el granero de México y darle el valor agregado a nuestras cosechas, ya que ya no es posible seguir exportando la materia prima para que no la regresen en latas, el mejorar las vías de comunicación no solamente mejorará la comercialización de nuestros productos sino además atraerá más inversionistas y será el detonante el turismo tanto nacional como extranjero y con la llegada del gas natural se volverá una realidad atraer nuevas inversiones como puede ser la industria farmacéutica, la industria pesada, la industria del vidrio, entre otras así como el abaratamiento del gas para consumo doméstico, estás industrias aparejada de nueva tecnología de punta y ambientalmente sostenibles irresponsables permitirán que se generan los empleos qué urgen en la región especialmente para los jóvenes egresados de las universidades.

Carlos Díaz de León, del Partido Fuerza por México, calificó como una vil mentira que se vayan a acabar los programas sociales si gana la oposición ya que se trata de programas que estan dentro de la carta magna y son inalineales que van a estar permanentes en México.

“Le quiero decir al sector empresarial que creo en la economía de mercado, que yo estoy comprometido con economía de mercado y estoy convencido que si no promovemos y no respetamos la inversión privada no va a haber fuentes de trabajo, no va a haber sueldos importantes para que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de incorporarse a la vida productiva.

Si este país país no crece económicamente los programas sociales se van a caer porque va a llegar el momento en que van a querer seguir sacando de la bolsa y si no le metes a la bolsa no haber posibilidad de que le llegue la gente que lo necesita la gente vulnerable estoy totalmente de acuerdo con los programas sociales en el sentido de que hay que ayudar a la gente vulnerable pero si no tenemos una economía que crezca llegará el momento en que se acaben esos recursos y esa gente no va a tener posibilidad de que le lleguen esos programas sociales y por otro lado necesitamos hacer una alianza importantísima con el sector empresarial porque cuando el gobierno de México la historia se ha confrontado con el sector empresarial pierde México y pierde el pueblo de México.