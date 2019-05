Se protegen de un sol que cae a plomo

Los Mochis, Sinaloa.- El calor que llegó con fuerza a la región pone en jaque a los acalorados transeúntes que a diario circulan por las calles de la ciudad buscando dónde refugiarse de los penetrantes rayos de un sol que cae a plomo.

“Me cuido del sol y trato de estar en lugares donde no me exponga tanto a los rayos, me hidrato de manera adecuada, uso bloqueador para protegerme la piel, también utilizo lentes de sol, gorras, sombreros, ropa clara y paraguas. En casa estoy la mayor parte del tiempo en el aire acondicionado”, expresó Lucía Valenzuela.

Protegen la piel

Algunos prefieren cubrirse por completo para protegerse de los poderosos rayos ultravioletas que sin tregua penetran todo tipo de piel ocasionando quemaduras.

Y la mayoría teme ante la llegada del mes más caluroso del año: el ardiente agosto.

“Uso ropa fresca y cómoda, me hidrato bien, cuido mi piel con bloqueador, no se siente el calor húmedo pero los rayos del sol están muy fuertes y ya queman. En las calles trato de caminar bajo la sombra para protegerme”, resaltó Cinthia Tordecillas.

Buscan sombra

A quienes les resulta imposible permanecer encerrados en la comodidad de sus hogares, no les queda de otra más que buscar cobijo debajo de las ramas de los árboles.

“Busco la sombra de los árboles por donde ando y tomo mucha agua porque ya se siente un calor fuerte en el día. Uso ropa manga larga, sombrero, cachucha, lo que se pueda para evitar quemarme la piel”, refirió Alma Noriega.